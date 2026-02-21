Динамо – Рух: Редушко розповів, що насправді спровокувало сутичку у матчі

Редушко пояснив причину сутички між Вівчаренком і Романом у матчі Динамо – Рух.

Інцидент не вплинув на хід поєдинку та результат / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Конфлікт між Вівчаренком і Романом у матчі Динамо – Рух (1:0)

Інцидент стався перед перервою 17-го туру УПЛ

Сутичка тривала кілька секунд і не вплинула на результат гри

Фланговий півзахисник київського Динамо Богдан Редушко розповів про причини конфлікту між захисником столичного клубу Костянтином Вівчаренком та оборонцем львівського Руху Віталієм Романом під час очного матчу команд у 17-му турі української Прем'єр-ліги, який завершився перемогою киян з рахунком 1:0.

В інтерв'ю сайту "Український футбол" Редушко пояснив, що інцидент перед перервою виник через різне сприйняття ігрової ситуації обома футболістами.

"Костя чисто зіграв на фланзі, а захисник Руху впав. На емоціях трохи покричали, проте конфлікт швидко вичерпався. Гравці потиснули один одному руки і продовжили грати", – зазначив він.

Попри короткотривале напруження, обидві команди продовжили гру без додаткових інцидентів. Після матчу Динамо зберегло лідерство в чемпіонаті, а "Рух" продовжує боротьбу за верхні позиції таблиці, де кожен матч набуває стратегічного значення.

"Динамо" Київ / Інфографіка: Главред

