Стало погано в її квартирі: зірку "Службового роману" екстрено забрала швидка

Світлана Немоляєва перебуває у критичному стані.

Світлана Немоляєва зараз / колаж: Главред, фото: imdb.com, Вікіпедія

Відому радянську і російську актрису Світлану Немоляєву екстрено госпіталізували в Москві. Як повідомляють російські ЗМІ, стан зірки різко погіршився.

Про стан Немоляєвої відомо небагато. Повідомляється, що актрисі стало зле в її квартирі в центрі Москви. Після втручання медиків з'ясувалося, що у зірки радянського фільму "Службовий роман" порушився серцевий ритм. 88-річну артистку негайно доставили до лікарні.

Світлана Немоляєва - Службовий роман / фото: imdb.com

Проблеми з серцем у Світлани Немоляєвої виникали неодноразово. У травні минулого року вона перенесла операцію з відновлення серцевого ритму. З тих пір труднощі зі здоров'ям не зникли - лікарям доводилося регулярно контролювати її стан. Однак, як виявилося, здоров'я Немоляєвої серйозно похитнулося.

Поки зірка перебуває в лікарні, рідні не коментують її стан.

Світлана Немоляєва та Андрій Мягков / фото: imdb.com

Світлана Немоляєва про війну в Україні

Світлана Немоляєва займає активну провладну позицію і повністю підтримує військову агресію проти України. У численних інтерв'ю актриса виправдовує дії Кремля, називаючи себе "людиною держави". Також Немоляєва різко засуджує колег, які покинули РФ після початку повномасштабного вторгнення, вважаючи їхнє рішення зрадою. За публічну підтримку війни артистка внесена до санкційних списків України.

Про особу: Світлана Немоляєва Світлана Немоляєва — радянська і російська актриса театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу; народна артистка РРФСР; актриса Московського академічного театру імені Володимира Маяковського з 1959 року.

