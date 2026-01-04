Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

Дар'я Пшеничник
4 січня 2026, 22:53
56
Трамп відкинув звинувачення у незаконному військовому вторгненні у Венесуелу і висловив переконання, що силова зміна режиму в іншій країні є законною.
Трамп
Трамп пригрозив новими ударами по Венесуелі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Трамп заявив про можливі нові військові операції США, зокрема щодо Гренландії
  • Він попередив Делсі Родрігес про наслідки у разі відмови від співпраці
  • Президент США назвав Гренландію стратегічно важливою

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Під час розмови Трамп також торкнувся ситуації у Венесуелі. Він звернувся до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка тимчасово очолила країну після зникнення Ніколаса Мадуро, із закликом до співпраці зі США. За його словами, відмова від діалогу може мати для неї серйозні наслідки.

Президент США відкинув звинувачення у незаконності дій Вашингтона у Венесуелі та заявив, що силова зміна влади в інших державах, на його думку, може бути виправданою. Він також натякнув, що Венесуела може бути не останнім регіоном, де США готові застосувати військову силу.

Окремо Трамп наголосив на важливості Гренландії, заявивши, що територія має ключове оборонне значення через присутність російських і китайських кораблів у регіоні.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

За словами журналіста Івана Яковини, кроки США щодо зміни влади у Венесуелі можуть мати серйозні глобальні наслідки. Він зазначає, що падіння світових цін на нафту на 10–15 доларів за барель через ці процеси здатне суттєво підірвати економічну стійкість Росії.

На його думку, така зміна ринку нафти створює нові виклики для російської економіки та геополітичного впливу Кремля.

Ситуація у Венесуелі: новини за темою

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Крім того, віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни, повідомляє Reuters.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Atlantic

The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Венесуела Дональд Трамп Гренландія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:53Політика
Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир

22:25Україна
Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

21:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

Останні новини

23:20

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

22:53

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:25

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мирВідео

22:11

Служитимуть десятиліттями: ТОП-10 кросоверів, які вважають еталоном надійності

21:39

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
21:29

Напад РФ на країни НАТО: розкрито сценарій нової війни в Європі

21:28

Волосся ростиме швидше вже за кілька тижнів: простий секрет наших бабусь

21:02

Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:24

Варити більше не треба: Мережу підірвав революційний спосіб приготування макаронівВідео

Реклама
20:23

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

19:13

Як зупинити проростання картоплі: прості лайфхаки для міського зберіганняВідео

18:54

Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження

18:48

УЗ призупинила продаж квитків на деякі рейси: що стало причиною та коли відновлять

18:34

Коли насправді треба прибирати ялинку - названо важливу дату у 2026 році

18:27

"Загибель" командира РДК: Капустін зробив заяву після гучного інсценування

18:11

Китайський гороскоп на завтра 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

17:43

Захоплення Мадуро США — тривожний дзвіночок для Кремля, — Le Monde

Реклама
17:36

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

17:23

Де в Києві живе містика: від Лисої гори до Зеленого театру

17:13

Водіїв закликали одягнути шкарпетки на дзеркала авто - яка причина

17:06

Скільки може коштувати євро у 2026 році: зʼявився неочікуваний прогноз

17:05

Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

16:32

Хто насправді контролює Родинське: у ЗСУ прокоментували гучні заяви РФ

16:27

Фотообман часу: розкрито секрет, чому предки мали старший вигляд у молодості

16:23

Як Росія стерла Черкесію: геноцид, про який мовчать підручники

16:12

Без цього аксесуара не обійтися в холоди: як вибрати рукавички на зимуВідео

16:08

Ціна підскочила на 17%: популярний напій серед українців стрімко дорожчає

16:06

Неможливо відірватися: готуємо божественну намазку за 5 хвилин

15:42

ДНК без магії: що насправді стоїть за генетичним кодом

15:35

Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

15:28

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:10

В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

14:21

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

14:16

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

14:10

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетниківВідео

14:08

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

13:51

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Реклама
13:39

Люкс без смаку: що псує образ навіть із дорогими брендами

13:21

Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшовФото

13:03

Не лише з часником: чому сало годувало армії та літало в космос

13:00

"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

12:59

Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

12:57

План з'явився ще понад 60 років тому: чому у Львові насправді немає метроВідео

12:41

Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти