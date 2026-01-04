Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

Трамп відкинув звинувачення у незаконному військовому вторгненні у Венесуелу і висловив переконання, що силова зміна режиму в іншій країні є законною.

Трамп пригрозив новими ударами по Венесуелі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Трамп заявив про можливі нові військові операції США, зокрема щодо Гренландії

Він попередив Делсі Родрігес про наслідки у разі відмови від співпраці

Президент США назвав Гренландію стратегічно важливою

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Під час розмови Трамп також торкнувся ситуації у Венесуелі. Він звернувся до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка тимчасово очолила країну після зникнення Ніколаса Мадуро, із закликом до співпраці зі США. За його словами, відмова від діалогу може мати для неї серйозні наслідки.

Президент США відкинув звинувачення у незаконності дій Вашингтона у Венесуелі та заявив, що силова зміна влади в інших державах, на його думку, може бути виправданою. Він також натякнув, що Венесуела може бути не останнім регіоном, де США готові застосувати військову силу.

Окремо Трамп наголосив на важливості Гренландії, заявивши, що територія має ключове оборонне значення через присутність російських і китайських кораблів у регіоні.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

За словами журналіста Івана Яковини, кроки США щодо зміни влади у Венесуелі можуть мати серйозні глобальні наслідки. Він зазначає, що падіння світових цін на нафту на 10–15 доларів за барель через ці процеси здатне суттєво підірвати економічну стійкість Росії.

На його думку, така зміна ринку нафти створює нові виклики для російської економіки та геополітичного впливу Кремля.

Ситуація у Венесуелі: новини за темою

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Крім того, віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни, повідомляє Reuters.

