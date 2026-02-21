Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку

Військові продовжують активну фазу операції, відновлюють контроль і готуються до подальших наступальних дій.

Українські війська відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

ЗСУ відновили контроль над понад 300 км² на Півдні України

Операція триває на Гуляйпільському та сусідніх напрямках

Відновлено контроль у населених пунктах на межі Запорізької та Дніпропетровської областей

З кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами раніше окупованих територій на півдні України. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.

За словами Волошина, на Гуляйпільському та сусідніх напрямках триває активна операція, під час якої українські підрозділи проводять контратакувальні та штурмові дії.

"Українські військові скоротили частину 'сірої зони' та стримують атаки ворога", – зазначив він.

Зачистка територій

Від початку операції, що стартувала наприкінці січня, відновлено контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Українським військовим також вдалося провести зачистку від диверсійно-розвідувальних груп у низці населених пунктів на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Завдяки діям Сил оборони відновлено контроль над територією, яка раніше була захоплена російською армією", – додав Волошин.

Речник підкреслив, що активна фаза операції досі триває, тому говорити про її остаточні результати ще зарано.

"Говорити про її остаточні результати ще зарано", – наголосив він.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на Олександрівському напрямку - думка військового

Як писав Главред, бойові зіткнення на Олександрівському напрямку не припиняються, а ситуація залишається напруженою, хоча й контрольованою. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, російські підрозділи намагаються просунутися вперед і захопити стратегічно важливі позиції, однак зазнають суттєвих втрат. Основні зусилля противник зосереджує на напрямку Гуляйполя, водночас намагаючись розширити зону контролю.

Окрему увагу українські сили приділяють утриманню дороги Покровське – Гуляйполе, яка має важливе логістичне значення. Військовий зазначив, що серед стратегічних цілей росіян — вихід до населеного пункту Тернувате. Контроль над ним може відкрити ворогу можливості для подальшого просування у бік Запорізької області та створити загрозу ключовим маршрутам постачання.

Командир також звернув увагу на тактику противника. За його словами, російські війська використовують несприятливі погодні умови для активізації штурмів.

"Вони використовують погані погодні умови для просувань. Як тільки погіршуються погодні умови – з дронами біда. На жаль, це техніка і вона має свої певні межі можливостей", – пояснив комбат.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності ГВ "Схід" стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів за минулу добу.

Крім того, командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив про загострення бойових дій із настанням весни. Про це він розповів в ефірі Київ24.

Нагадаємо, що Кремль поширює заяви про нібито масштабні успіхи на фронті, проте реальні показники значно скромніші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

