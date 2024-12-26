США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

Обраний президент США "поклав око" на Канаду, Гренладнію і Панамський канал.

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Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал / Колаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Ключові тези:

Солдати Китаю "з любов'ю, але незаконно експлуатують Панамський канал"

Гренландія потрібна США для "досягнення цілей національної безпеки"

Якщо Канада стане 51-м штатом США, податки будуть скорочені на 60%

Новообраний президент США Дональд Трамп натякнув, що під час його президентства американці можуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

"Щасливого Різдва всім, зокрема прекрасним солдатам Китаю, які з любов'ю, але поза законом, керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч осіб під час його будівництва 110 років тому", - написав Трамп у своєму різдвяному зверненні в соцмережі Truth Social.

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Крім того, він знову назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором Канади". Він вважає, що податки в Канаді для місцевих жителів занадто високі, але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки були б скорочені більш ніж на 60%".

"Бажаю щасливого Різдва губернатору Канади Джастіну Трюдо, чиї податки для громадян надто високі, але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки будуть скорочені на понад 60%, бізнес відразу подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні", – написав республіканець.

Скріншот Truth Social

Крім того, він звернувся до жителів Гренландії, яка "потрібна США для цілей національної безпеки".

"Народ, який хоче, щоб США були там - і ми будемо!", - вважає Трамп.

Зазначимо, що нещодавно Трамп обурився через "надмірні збори" за використання Панамського каналу. Його претензії стосуються того, що Панамський канал був побудований на американські гроші. Він також розкритикував рішення 39-го президента Джиммі Картера передати його Панамі всього за 1 долар за договором від 1977 року. За словами Трампа, канал життєво важливий для США, оскільки понад 70% усіх транзитів спрямовуються в американські порти.

"Він був переданий не на користь інших, а на знак співпраці між нами і Панамою. Якщо принципи... не будуть дотримані, то ми вимагаємо, щоб Панамський канал повернули нам, у повному обсязі", - додав він.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Заяви Трампа про війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого обрання на посаду президента. Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія та, по суті, окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки та з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію. Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США. Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії. За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

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