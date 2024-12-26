Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

Анна Ярославська
26 грудня 2024, 08:11
565
Обраний президент США "поклав око" на Канаду, Гренладнію і Панамський канал.
Дональд Трамп, Гренландія
Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал / Колаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Ключові тези:

  • Солдати Китаю "з любов'ю, але незаконно експлуатують Панамський канал"
  • Гренландія потрібна США для "досягнення цілей національної безпеки"
  • Якщо Канада стане 51-м штатом США, податки будуть скорочені на 60%

Новообраний президент США Дональд Трамп натякнув, що під час його президентства американці можуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

"Щасливого Різдва всім, зокрема прекрасним солдатам Китаю, які з любов'ю, але поза законом, керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч осіб під час його будівництва 110 років тому", - написав Трамп у своєму різдвяному зверненні в соцмережі Truth Social.

відео дня

Крім того, він знову назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором Канади". Він вважає, що податки в Канаді для місцевих жителів занадто високі, але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки були б скорочені більш ніж на 60%".

"Бажаю щасливого Різдва губернатору Канади Джастіну Трюдо, чиї податки для громадян надто високі, але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки будуть скорочені на понад 60%, бізнес відразу подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні", – написав республіканець.

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани
Скріншот Truth Social

Крім того, він звернувся до жителів Гренландії, яка "потрібна США для цілей національної безпеки".

"Народ, який хоче, щоб США були там - і ми будемо!", - вважає Трамп.

Зазначимо, що нещодавно Трамп обурився через "надмірні збори" за використання Панамського каналу. Його претензії стосуються того, що Панамський канал був побудований на американські гроші. Він також розкритикував рішення 39-го президента Джиммі Картера передати його Панамі всього за 1 долар за договором від 1977 року. За словами Трампа, канал життєво важливий для США, оскільки понад 70% усіх транзитів спрямовуються в американські порти.

"Він був переданий не на користь інших, а на знак співпраці між нами і Панамою. Якщо принципи... не будуть дотримані, то ми вимагаємо, щоб Панамський канал повернули нам, у повному обсязі", - додав він.

Трамп инфографика
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Заяви Трампа про війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Як повідомляв Главред, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого обрання на посаду президента. Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Інші новини:

Гренландія - що про неї відомо

Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади.

Зараз Гренландія - це автономна територія та, по суті, окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно.

Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки та з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою.

США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією.

Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію.

Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США.

Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії.

За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Гренландія новини Канади
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

06:56Україна
Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

05:30Синоптик
"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

01:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні очікується рекордне зниження температури: синоптики дали неочікуваний прогноз

В Україні очікується рекордне зниження температури: синоптики дали неочікуваний прогноз

Гороскоп на 2025 рік від Влада Росса: Близнюкам – гроші, Козерогу – розставання, Водолію – сюрпризи

Гороскоп на 2025 рік від Влада Росса: Близнюкам – гроші, Козерогу – розставання, Водолію – сюрпризи

Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Гороскоп на сьогодні 26 грудня: Овнам - море удачі, Близнюкам - несподіваний дохід

Гороскоп на сьогодні 26 грудня: Овнам - море удачі, Близнюкам - несподіваний дохід

Звички програмують на бідність: 6 установок, яких потрібно позбутися на шляху до успіху

Звички програмують на бідність: 6 установок, яких потрібно позбутися на шляху до успіху

Останні новини

08:15

Ворог користується умовами та змінює тактику: відоме головне завдання росіян

08:11

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

08:10

Як Азербайджан відповість Росії на авіаударПогляд

07:49

"Спочатку побачила животик": зрадницю Ані Лорак запідозрили у вагітності

06:56

Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
06:10

Хто збив літак у Казахстані?Погляд

05:59

Почнеться "чорна смуга": 4 знаки зодіаку, які стануть невдахами 2025 рокуВідео

05:30

Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

05:00

Яке сьогодні свято 26 грудня 2024 року: що заборонено робити після Різдва

Реклама
04:31

Рік перемог, змін і прогресу: астролог розповів, як досягти успіху у 2025-муВідео

04:01

"Цього недостатньо": Жорін різко прокоментував тему демобілізації

03:31

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: аналітик поділився прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

01:30

Старша донька путініста Петросяна хоче спіймати Брухунову на брехні

01:14

"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

00:48

Собор Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити 26 грудня

00:42

Арсен Мірзоян відверто відповів, чи готовий піти на фронт

00:01

Червона лампочка в гірлянді має важливу функцію: Мережу "підірвав" лайфхакВідео

25 грудня, середа
23:23

Зброя, виготовлена у польових умовах: у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту

23:13

Виснажений Остапчук зізнався, як третя дитина змінила його життя

Реклама
23:06

Україна може готувати щось "цікаве" для РФ: прогноз експерта на 2025 рік

22:34

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

22:09

"Немає нічого, що тобі не підкориться": Сєдокова в "нападі" кохання звернулася до покійного чоловіка

22:01

Прорив до Курахового: окупанти атакують ЗСУ "як таргани" - DeepState

21:49

Бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім: пояснення Міноборони

21:34

Авіакатастрофа в Казахстані: РФ сама збила пасажирський літак

21:30

Наталка Денисенко розповіла про складну операцію чоловіка-військового

20:51

Оборонна промисловість ворога під ударом: дрони атакували важливий об'єкт в РФ

20:40

Пугачова в прикольному светрі з донькою показалася під ялинкою

20:31

"На Україну жорстоко напали на Різдво": спецпредставник Трампа відреагував на атаку РФ

20:29

Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 рокуВідео

20:09

Вийшла на зв'язок, але мовчання не порушила: Софія Ротару повернулася в Мережу

19:30

Україну атакує похолодання: у яких регіонах буде сніг, а де литиме дощ

19:14

Затягнути Лукашенка у війну: Путін збавив тиск на Білорусь, у чому причина - Латушко

19:10

РФ проводить розвідку боєм: в ЗСУ розповіли, чи готує ворог наступ на Херсон

19:10

Різдвяний терор: що влаштував Путін?Погляд

19:06

Порошенко піарився на ЗСУ у сорочці за $4300, хоча на ці кошти міг би купити дронів - Іванов

18:57

Дружина Лесика розповіла, що зараз відбувається з артистом після зупинки серця

18:15

Морські дрони СБУ допомагають "тримати на плаву" українську економіку, - експерт

17:54

Що чекає на українську економіку у 2025 році: що може змінити ТрампЕксклюзив

Реклама
17:54

Годин з електроенергією буде більше: графіки вимкнення світла на 26 грудня

17:51

ДБР затримало скандального ексначальника Одеського обласного ТЦК на виході з СІЗО

16:58

Загроза оточення Покровська: ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація

16:50

Розгадати головоломку непросто: лише одиниці впораються за 25 секунд

16:40

Які плани росіян на правому березі Дніпра: для чого насправді РФ потрібен плацдарм

15:55

Яніс Тімма понад тиждень пролежав у морзі - віддавати землі тіло екс-чоловіка Сєдокової не будуть

15:49

Вибори в Україні у 2025 році: експерт розповів ймовірний сценарій

15:37

Сандра Буллок здійснила рідкісний вихід у світ: який у неї вигляд

15:35

Лавров заявив, що РФ "не йде" від перемовин з Україною: вимагають серйозних пропозицій

15:25

Різдвяний терор: зʼявилися подробиці ударів РФ по містах-мільйонниках України

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти