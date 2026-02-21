Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого

Банкір сказав, чи варто українцям чекати на курсові сюрпризи.

Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Що буде з курсом валют наступного тижня

Що впливатиме на вартість долара та євро

На валютному ринку України останній тиждень лютого проходитиме у складному, але зрозумілому та "звичному" режимі. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, підстав говорити про різкі курсові зсуви наразі немає, адже ключову роль у стримуванні ситуації продовжує відігравати Національний банк.

Він додав, що впродовж тижня на ринок одночасно впливатимуть як економічні фактори, так і ширший стратегічний контекст - війна, подальші енергетичні ризики та глобальна турбулентність.

Банкір підкреслив, що наприкінці лютого валютний ринок залишатиметься стабільно напруженим. Очікуваний діапазон коливань курсу становитиме 43-43,75 грн за долар та 51-52 грн за євро.

"Наприкінці лютого валютний ринок, імовірно, залишатиметься напруженим, але без різких курсових сюрпризів. Дії НБУ в межах режиму керованої гнучкості мають забезпечити збереження курсового балансу та відносної стабільності", - наголосив Лєсовий.

Він також зауважив, що з 23 лютого по 1 березня ситуація на валютному ринку буде наступною:

коридори валютних змін складуть 43-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на міжбанку) та 43-43,75 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Чому курс долара може зрости

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що міжнародна допомога впливає на курс долара в Україні.

За його словами, затримки фінансування можуть підштовхнути курс до 47 гривень за долар.

"Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку", - зауважив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 23 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар трішки додав у ціні, а злотий – подешевшав.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні.

Економіст Олександр Хмелевський заявляв, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

