Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого

На валютному ринку України останній тиждень лютого проходитиме у складному, але зрозумілому та "звичному" режимі. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, підстав говорити про різкі курсові зсуви наразі немає, адже ключову роль у стримуванні ситуації продовжує відігравати Національний банк.
Він додав, що впродовж тижня на ринок одночасно впливатимуть як економічні фактори, так і ширший стратегічний контекст - війна, подальші енергетичні ризики та глобальна турбулентність.
Банкір підкреслив, що наприкінці лютого валютний ринок залишатиметься стабільно напруженим. Очікуваний діапазон коливань курсу становитиме 43-43,75 грн за долар та 51-52 грн за євро.
"Наприкінці лютого валютний ринок, імовірно, залишатиметься напруженим, але без різких курсових сюрпризів. Дії НБУ в межах режиму керованої гнучкості мають забезпечити збереження курсового балансу та відносної стабільності", - наголосив Лєсовий.
Він також зауважив, що з 23 лютого по 1 березня ситуація на валютному ринку буде наступною:
- коридори валютних змін складуть 43-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на міжбанку) та 43-43,75 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку);
- щоденні курсові зміни на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
- тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.
Чому курс долара може зрости
Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що міжнародна допомога впливає на курс долара в Україні.
За його словами, затримки фінансування можуть підштовхнути курс до 47 гривень за долар.
"Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку", - зауважив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, на понеділок, 23 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар трішки додав у ціні, а злотий – подешевшав.
Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні.
Економіст Олександр Хмелевський заявляв, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
