РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

Марія Николишин
21 лютого 2026, 22:18
201
Росіяни планують залучити нові можливості для просування вперед.
РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст
РФ готується до весняного наступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap.live

Ключові тези:

  • Росіяни накопичують ресурси для весняного наступу
  • Його ціллю може стати Павлоград на Дніпропетровщині
  • Також ворог, ймовірно, спробує прорвати українську оборону

ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині. Про це заявив військовий експерт Сергій Братчук в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, найближчим часом на фронті очікується суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Окупаційна армія активно використовує накопичені резерви для підготовки до нового етапу війни.

"Боротьба ресурсів буде продовжуватись і, очевидно, стане ключовою на цьому напрямку. Ворог зараз багато в чому перегруповується та готується до чергового, весняного етапу своєї наступальної стратегічної операції, яка триває ще з осені 2023 року", - наголосив він.

Братчук додав, що росіяни планують залучити свої нові можливості для просування вперед. Ця тенденція стосується переважної більшості напрямків уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Олександрівський напрямок не стане винятком у цьому масштабному плані ворожого командування.

Аналізуючи наміри російських генералів, експерт також попередив про серйозну загрозу. На його думку, основний акцент окупаційні війська робитимуть на спробах прорвати українську оборону для подальшого просування вглиб країни та захоплення нових міст.

"Ворог зацікавлений у тому, щоб намагатися прорватися у бік Павлограду", - підсумував він.

Просування ЗСУ на фронті

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що з кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами раніше окупованих територій на півдні України.

За його словами, на Гуляйпільському та сусідніх напрямках триває активна операція, під час якої українські підрозділи проводять контратакувальні та штурмові дії.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив про загострення бойових дій із настанням весни. За його словами, противник за останній рік значно покращив координацію дій між малими піхотними групами та підрозділами безпілотних літальних апаратів.

У 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді заявили, що окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається атакувати позиції українських військових вздовж кордону, щоб розширити зону бойових дій.

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

22:45Україна
Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

21:20Війна
Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:32Енергетика
Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

22:45

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

22:18

РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
20:17

Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

19:06

Який колір авто є найкращим: подряпини та бруд будуть непомітними

18:47

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогеркиВідео

18:37

Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиціїВідео

18:25

У путіністки Распутіної не відкриваються очі і не закривається рот: омолодилася

18:18

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

18:05

Знайшов "скарб" серед сміття: перехожий забрав дорогу річ з вулиці

17:53

У Тараса Цимбалюка роман з новою дівчиною: що відомо

17:30

Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

17:29

Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку

17:28

Рвонув до Пугачової за кордон: Кіркоров зізнався в таємному вчинку

17:22

Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого

16:40

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:39

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:38

Став президентом у 21 рік: хлопець створив власну країну з друзямиВідео

16:26

Узбережжя Одещини масово окупував блакитний хижак: яка загроза

16:14

"Не дозволяю собі": Зеленська розкрила проблему, яка заважає їй нормально жити

16:07

Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно

15:22

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:04

Модна заміна нудним піджакам: топ-3 жакети, які освіжать весняний гардеробВідео

14:58

Фіцо погрожує перекрити енергопостачання Україні вже в понеділок: яка причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко розповів, що насправді спровокувало сутичку у матчі

14:45

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнаннямВідео

14:36

Які знаки зодіаку не сумісні один з одним: список найскладніших пар

14:30

Жінка вирішила відмовитися від особняка за 4,5 млн фунтів: що стало причиною

14:01

Формула врожаю: як розрахувати точний термін посіву огірків на розсадуВідео

13:38

Пекінські, мускусні чи муларди: плюси й мінуси популярних порід

13:34

Єдиний дует Гіги: відомий співак першим зв'язався з родиною артиста після втратиВідео

13:33

Втікачка-блогерка Стужук розлучається з чоловіком і просить грошей у підписників

13:33

Капітани потрапили під санкції: Україна "вдарила" по тіньовому флоту РФ

13:28

Чарівне правило "8 годин": лікар розповів, що потрібно для гарного сну

13:10

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

13:04

Весняні роботи в саду: що потрібно обов'язково зробити після зими і до посадкиВідео

13:00

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

12:49

Фронт навесні не буде колишнім: командир розповів, до чого готуватися

12:25

Максим Галкін нарешті показав все: гаряче відеоВідео

12:14

Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

12:00

Дівчина зробила ДНК-тест своїй собаці: результат її сильно здивував

11:59

Стало погано в її квартирі: зірку "Службового роману" екстрено забрала швидка

11:48

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаюВідео

