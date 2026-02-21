РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

Росіяни планують залучити нові можливості для просування вперед.

https://glavred.net/front/rf-nacelena-prodvigatsya-vglub-ekspert-zayavil-ob-ugroze-dlya-novyh-gorodov-10742837.html Посилання скопійоване

РФ готується до весняного наступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap.live

Ключові тези:

Росіяни накопичують ресурси для весняного наступу

Його ціллю може стати Павлоград на Дніпропетровщині

Також ворог, ймовірно, спробує прорвати українську оборону

ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині. Про це заявив військовий експерт Сергій Братчук в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, найближчим часом на фронті очікується суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Окупаційна армія активно використовує накопичені резерви для підготовки до нового етапу війни.

відео дня

"Боротьба ресурсів буде продовжуватись і, очевидно, стане ключовою на цьому напрямку. Ворог зараз багато в чому перегруповується та готується до чергового, весняного етапу своєї наступальної стратегічної операції, яка триває ще з осені 2023 року", - наголосив він.

Братчук додав, що росіяни планують залучити свої нові можливості для просування вперед. Ця тенденція стосується переважної більшості напрямків уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Олександрівський напрямок не стане винятком у цьому масштабному плані ворожого командування.

Аналізуючи наміри російських генералів, експерт також попередив про серйозну загрозу. На його думку, основний акцент окупаційні війська робитимуть на спробах прорвати українську оборону для подальшого просування вглиб країни та захоплення нових міст.

"Ворог зацікавлений у тому, щоб намагатися прорватися у бік Павлограду", - підсумував він.

Просування ЗСУ на фронті

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що з кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами раніше окупованих територій на півдні України.

За його словами, на Гуляйпільському та сусідніх напрямках триває активна операція, під час якої українські підрозділи проводять контратакувальні та штурмові дії.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив про загострення бойових дій із настанням весни. За його словами, противник за останній рік значно покращив координацію дій між малими піхотними групами та підрозділами безпілотних літальних апаратів.

У 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді заявили, що окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається атакувати позиції українських військових вздовж кордону, щоб розширити зону бойових дій.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред