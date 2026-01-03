Рус
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено гелікоптери - деталі

Марія Николишин
3 січня 2026, 09:18оновлено 3 січня, 09:50
814
Атаки могли зазнати щонайменше десять об’єктів.
Венесуэла
Вибухи в столиці Венесуели / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • У столиці Венесуели пролунали вибухи
  • Над містом були помічені гелікоптери Chinook
  • Південна частина міста залишилася без електрики

У столиці Венесуели Каракасі сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що на півдні міста розташована велика військова база.

відео дня

Водночас, у соцмережах публікують відео, на яких, як стверджується, можна побачити американські гелікоптери над столицею Венесуели.

За наявною інформацією, удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди.

За попередніми оцінками, у столиці могли зазнати атак щонайменше десять об’єктів.

Водночас, президент сусідньої Колумбії Густаво Петро заявив, що Каракас зараз під атакою.

"Попередьте світ: на Венесуелу напали", - написав він.

За його словами, країну бомбардують ракетами. Президент закликав Організацію Американських держав та ООН негайно зустрітися.

Що саме відбувається у венесуельській столиці — поки невідомо, але президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у країні на тлі посилення тиску на самопроголошеного президента Ніколаса Мадуро, аби той пішов з посади.

Згодом в CBS News повідомили, що представники адміністрації Трампа заявили, що їм "відомі" повідомлення про вибухи та літаки над столицею Венесуели Каракасом.

Вибухи в столиці Венесуели - відео:

Удари США по Венесуелі

Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко говорив, що Сполучені Штати цілком можуть перейти до більш активних дій, зокрема по ударах по наземних цілях у Венесуелі з метою послаблення режиму Мадуро.

За його словами, точкові військові дії можуть бути спрямовані на послаблення режиму Мадуро, а також на спробу розхитати ситуацію всередині країни.

Венесуела - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він наполегливо закликав не користуватися повітряним простором Венесуелли, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

Видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Військові плани включають авіаудари, операції спецпризначенців для його захоплення або ліквідації.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

