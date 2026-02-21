Капітани потрапили під санкції: Україна 'вдарила' по тіньовому флоту РФ

Україна і надалі розширюватиме санкції проти інших фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Україна "вдарила" по тіньовому флоту РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Україна ввела санкції проти громадян 11 країн – 225 капітанів суден

До другого санкційного пакету увійшли 44 російські компанії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту і суб'єктів, що обслуговують російський ВПК. Про це повідомила прес-служба глави держави в суботу, 21 лютого.

Зазначається, що серед капітанів – громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Вони керували суднами російського тіньового флоту і транспортували нафту в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав.При цьому більша частина цих танкерів – 188 – вже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

До другого санкційного пакету увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану і 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Серед них ті, хто постачає, розробляє, виробляє і ремонтує техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК. Їхню продукцію використовують при виробництві балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

"Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії", – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що Україна передасть відповідну інформацію партнерам для синхронізації і надалі буде розширювати санкції проти інших фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

Раніше Сполучені Штати Америки перехопили танкер "тіньового флоту" РФ Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

