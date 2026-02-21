Рус
Втікачка-блогерка Стужук розлучається з чоловіком і просить грошей у підписників

Олена Кюпелі
21 лютого 2026, 13:33
72
Софії Стужук не вистачає грошей, щоб оплатити віллу, приватну школу для дітей і нянь.
Софія Стужук
Софія Стужук "не все так однозначно" просить грошей / Колаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk

Коротко:

  • Що сталося зі Стужук
  • Чому вона випрошує гроші

Блогерка українського походження Софія Стужук, яка категорично відмовляється висловлюватися перед своєю аудиторією про злочинну війну, яку Росія розв'язала проти України, і народжує дітей, розлучається з чоловіком-латвійцем.

Як повідомила вона на своїй сторінці в Телеграм, вона особисто прийняла рішення про розлучення з Антоном Левданським, від якого вона народила 2 дітей. Пара довгий час жила в Ризі. Як тільки почалася війна в Україні, Стужук виїхала до нього.

відео дня
Блогерка Стужук про війну
Блогерка Стужук говорить про війну дивні речі / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Пізніше пара орендувала величезну віллу в Таїланді і переїхала жити туди. Тепер же Стужук написала, що розлучається з Левданським і у неї немає грошей оплачувати віллу. Тому вона вирішила просити їх у своїх підписників.

"Я дійсно опинилася в жахливій ситуації, я не знаю, як я це все буду вивозити. На мені величезні зобов'язання, за віллу я повинна була заплатити ще вчора, за школу я повинна була заплатити ще вчора, няням, маму повинна була привезти, у Лоли день народження в неділю, звичайно ж у мене ні на що немає грошей. Це дуже сумно, тому, дівчата, я не буду відмовлятися від жодної допомоги", - скаржиться втікачка-блогерка.

Стужук просить грошей
Стужук просить грошей / Скріншот Телеграм

Це виглядає максимально дивно, враховуючи розкішне життя, яке проживала блогерка.

Що стосується розлучення, то вона не назвала конкретної причини. "Мені гірко "руйнувати сім'ю" і фактично йти всупереч своїм цінностям. Але я знаю. Моя душа знає. Що так треба і так правильно", - розпливчасто написала вона.

Стужук не вистачає на віллу і няню
Стужук не вистачає на віллу і няню / Скріншот Телеграм

Що Стужук говорила про війну

У червні 2024 року занесена в базу сайту Миротворець за участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди.

Восени 2022 року заявила, що українці "винні" в тому, що їх бомблять ракетами, тому що вони радіють ударам по РФ і Кримському мосту:

"Навіть зараз, коли в моєму місті гримлять вибухи, я думаю саме так, як написав вище Женя. Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям або руйнуванням в інших. Значить, ви точно не за мир".

Стужук звинувачують у бізнес-зв'язках з Росією, в тому, що після повномасштабного вторгнення вона продовжувала рекламувати російські товари. Згідно з розслідуваннями OSINT-бджоли, її діяльність здійснюється через російське "проксі" і під юрисдикцією РФ. На сайті https://sofiastuzhuk.club вказані російські реквізити, а оплата здійснюється через російські сервіси Tinkoff Pay і Яндекс Пей, що свідчить про сплату податків в РФ.

У лютому 2024 року Софія відпочивала в Дубаї з відомими російськими блогерками, чим похвалилася у своїх соцмережах.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, як писав Главред, російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, нарешті здійснив мрію своїх шанувальниць і шанувальників і показав відео в одних тільки плавках.

У терористичній Росії стало відомо про смерть 39-річного соліста групи Shortparis Миколи Комягіна.

Про особу: Софія Стужук

Стужук Софія — блогерка, інфлюенсерка, бізнес-леді, повідомляє my.ua. Софія транслює в мережі своє життя, її основні теми — лайфстайл, стосунки, здоров'я. Однак специфіка висвітлення останньої теми у блогера полягає в тому, що вона часто критикує доказову медицину, виступаючи за нетрадиційні методи. За це блогерку часто критикують у Мережі.

