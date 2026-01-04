Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

Вертоліт із поваленим президентом Венесуели на борту приземлився в Брукліні.

Мадуро доставлений у слідчий ізолятор у Нью-Йорку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Верховний суд призначив виконувачку обов'язків президента Венесуели

Макрон написав, хто може очолити Венесуелу після Мадуро

Мадуро доставлено до слідчого ізолятора в Нью-Йорку

Віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни, повідомляє Reuters.

Суд пояснив своє рішення тим, що призначення Родрігес на цю посаду важливе "для забезпечення адміністративної спадкоємності та всебічного захисту країни".

Крім того, як пише газета New York Times (NYT) із посиланням на співробітника правоохоронних органів, знайомого з маршрутом перевезення Ніколаса Мадуро, гелікоптер із поваленим президентом Венесуели на борту приземлився в Брукліні неподалік від Центру тримання під вартою, де він перебуватиме до суду.

Також NYT повідомив, що поліцейський біля Центру утримання під вартою, повідомив присутнім біля будівлі через гучномовець, що Мадуро вже зайшов всередину установи.

Натовп людей почав радіти, співати і розмахувати прапорами Венесуели.

До речі, президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х написав, що президентом Венесуели може стати Едмундо Гонсалес, який 2024 року, за підрахунками опозиційних сил, виграв президентські вибори.

На думку президента Франції, перехідний період, що починається, має бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу.

"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний 2024 року, зможе забезпечити цей перехід якомога швидше. Зараз я веду переговори з нашими партнерами в регіоні", - написав він.

Макрон додав, що Франція повністю мобілізована і пильна, зокрема, щоб гарантувати безпеку своїх громадян у ці години невизначеності.

Тим часом у Мережі опублікували перше відео з Мадуро після його доправлення до США.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

Журналіст Іван Яковина коментує кроки США, спрямовані на зміну влади у Венесуелі, зазначаючи при цьому, що можливе падіння світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель через ці процеси може завдати серйозної шкоди стійкості економічної моделі Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Раніше Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Делсі Родрігес Делсі Родрігес - венесуельська політична діячка та юристка. Народилася 18 травня 1969 року. Віцепрезидент Венесуели (з 2018 року) за режиму Ніколаса Мадуро. З 2013 до 2014 року обіймала посаду міністра народної влади з питань комунікації та інформації Венесуели, з 2014 до 2017 року була міністром закордонних справ, а потім з 4 серпня 2017 до 14 червня 2018 року працювала головою Національної конституційної асамблеї Венесуели. Щодо Делсі Родрігес введено низку міжнародно-правових санкцій У січні 2026 року Верховний суд Венесуели призначив Родрігес виконувачкою обов'язків президента після того, як Мадуро був захоплений військовими США. Сама ж Родрігес, за даними ЗМІ, втекла в Росію.

