У Тараса Цимбалюка роман з новою дівчиною: що відомо

Український актор Тарас Цимбалюк, можливо, вже перебуває у серйозних стосунках.

Тарас Цимбалюк - холостяк номер один в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк, який опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14", знову зацікавив громадськість своїм особистим життям.

В рамках проекту "ПВМ", блогерка Христина Горняк і ведуча Наталія Тур розповіли, що Тарас Цимбалюк зійшов з новою пасією. "Це міф. Він зійшовся, але не з Готочкіною. З ким — це вже секрет", — повідомили жінки.

Зазначимо, що під час зйомок проекту Цимбалюк так і не обрав собі кохану. Пізніше Цимбалюк сказав, що шоу будувалося навколо продуманого сценарію і драматургії, якою керувала команда проекту.

Тарас Цимбалюк / фото: пресслужба 1+1 Україна

"Перед початком зйомок у мене була більш глобальна віра в цей проект, в повномасштабну єдність думок з продюсерами. Після старту, після знайомства з форматом зйомок, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках", — зізнався Холостяк.

Крім того, раніше також поширилися чутки про те, що, можливо, Цимбалюк зійшовся з актрисою Оленою Свєтлицькою. Нова хвиля припущень піднялася після їхньої спільної появи на прем'єрі серіалу "Тиха Нава" в Києві.

