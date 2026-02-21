Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

Коротко:
- 22 лютого у більшості регіонів України будуть погодинні відключення
- Обмеження стосуються як домогосподарств, так і промислових споживачів
- Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему
У неділю, 22 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Як пояснили у компанії, запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему, що вплинули на стабільну роботу мережі.
Рекомендації для мешканці
Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому мешканцям радять перевіряти точний час та обсяг відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго у регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголошують у НЕК "Укренерго".
Такі обмеження допомагають забезпечити рівномірний розподіл електроенергії та зменшити ризик аварій у мережі.
Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта
За оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема наразі перебуває у складному стані. Пошкодження ключових об’єктів та обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами створюють серйозні виклики для стабільного постачання.
На думку експерта, особливо гостра ситуація склалася у чотирьох великих містах, серед яких Київ. Столиця змушена покладатися на електроенергію з інших регіонів, оскільки швидке відновлення власної генерації наразі неможливе.
Харченко додає, що серйозні проблеми з постачанням електроенергії також залишаються в Одесі, Харкові та Кривому Розі. За його словами, ці обмеження вимагають підвищеної уваги до ефективного використання енергоресурсів на місцях.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.
Крім того, поки в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак, країна-окупант готує новий удар по нашій енергетиці.
Нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м'якшими після поліпшення погодних умов і з настанням потепління.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
