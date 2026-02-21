Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

Слідкуйте за актуальними повідомленнями обленерго, щоб знати час відключень.

https://glavred.net/energy/situaciya-v-elektroseti-zastavlyaet-deystvovat-kak-budut-otklyuchat-svet-22-fevralya-10742810.html Посилання скопійоване

Відключення світла заплановані на 22 лютого у більшості регіонів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

22 лютого у більшості регіонів України будуть погодинні відключення

Обмеження стосуються як домогосподарств, так і промислових споживачів

Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему

У неділю, 22 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як пояснили у компанії, запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему, що вплинули на стабільну роботу мережі.

відео дня

Фото: скріншот t.me/Ukrenergo

Рекомендації для мешканці

Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому мешканцям радять перевіряти точний час та обсяг відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголошують у НЕК "Укренерго".

Такі обмеження допомагають забезпечити рівномірний розподіл електроенергії та зменшити ризик аварій у мережі.

Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта

За оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема наразі перебуває у складному стані. Пошкодження ключових об’єктів та обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами створюють серйозні виклики для стабільного постачання.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

На думку експерта, особливо гостра ситуація склалася у чотирьох великих містах, серед яких Київ. Столиця змушена покладатися на електроенергію з інших регіонів, оскільки швидке відновлення власної генерації наразі неможливе.

Харченко додає, що серйозні проблеми з постачанням електроенергії також залишаються в Одесі, Харкові та Кривому Розі. За його словами, ці обмеження вимагають підвищеної уваги до ефективного використання енергоресурсів на місцях.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Крім того, поки в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак, країна-окупант готує новий удар по нашій енергетиці.

Нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м'якшими після поліпшення погодних умов і з настанням потепління.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред