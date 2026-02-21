Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск.

Головне:

ЗСУ стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда

Ситуація залишається складною в умовах розширення кіл-зони

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності ГВ "Схід" стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів за минулу добу.

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомили в прес-центрі ГВ "Схід".

Відзначається, що противник активізував зусилля з охоплення Покровська і Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, в районах населених пунктів Родинське і Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кіл-зони і постійної активності ворожих дронів логістика істотно ускладнена, але забезпечується.

В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових і наступальних дій агресора.

За попередніми підрахунками, за минулу добу на цьому напрямку наші воїни знищили:

96 безпілотних літальних апаратів;

чотири одиниці автомобільного транспорту;

три одиниці спеціальної техніки;

п'ять квадроциклів;

дві артилерійські системи;

два укриття особового складу;

пошкоджено:

одна бойова броньована машина;

11 одиниць автомобільного транспорту;

дві артилерійські системи;

70 укриттів особового складу противника.

Загалом, у зоні відповідальності ГВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 388 окупантів за минулу добу.

Подробиці боїв за Покровськ

Диверсійно-розвідувальна група діяла малими осередками по 2-3 людини, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися.

Пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка наших артилеристів. Після передачі точних координат по цілі відпрацювали артилеристи 147, окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до певного району. За результатами ураження троє окупантів ліквідовані, ще троє отримали важкі поранення, уточнює 7 корпус ДШВ.

Ситуація на фронті - новини по темі

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

