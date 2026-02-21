Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Головне:
- ЗСУ стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів
- Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда
- Ситуація залишається складною в умовах розширення кіл-зони
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності ГВ "Схід" стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів за минулу добу.
Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомили в прес-центрі ГВ "Схід".
Відзначається, що противник активізував зусилля з охоплення Покровська і Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, в районах населених пунктів Родинське і Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кіл-зони і постійної активності ворожих дронів логістика істотно ускладнена, але забезпечується.
В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових і наступальних дій агресора.
За попередніми підрахунками, за минулу добу на цьому напрямку наші воїни знищили:
- 96 безпілотних літальних апаратів;
- чотири одиниці автомобільного транспорту;
- три одиниці спеціальної техніки;
- п'ять квадроциклів;
- дві артилерійські системи;
- два укриття особового складу;
пошкоджено:
- одна бойова броньована машина;
- 11 одиниць автомобільного транспорту;
- дві артилерійські системи;
- 70 укриттів особового складу противника.
Загалом, у зоні відповідальності ГВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 388 окупантів за минулу добу.
Подробиці боїв за Покровськ
Диверсійно-розвідувальна група діяла малими осередками по 2-3 людини, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися.
Пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка наших артилеристів. Після передачі точних координат по цілі відпрацювали артилеристи 147, окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до певного району. За результатами ураження троє окупантів ліквідовані, ще троє отримали важкі поранення, уточнює 7 корпус ДШВ.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
