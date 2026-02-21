'Мінус' два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

В Генштабі наголосили, що СОУ продовжують знижувати бойовий потенціал агресора.

Удар по об'єктах росіян в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

СОУ завдали ударів по воєнних об'єктах росіян в Криму

Уражено два прикордонні сторожові кораблі

Також під удар потрапили два літаки Бе-12

У ніч на 21 лютого Сили оборони України завдали ряд успішних ударів по воєнних об'єктах російських загарбників в окупованому Криму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей", - йдеться у повідомленні.

Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Крім того, у Генштабі додали, що у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

Удар по об'єктах росіян / фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Загальні втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - підкреслили у відомстві.

Удар по об'єктах росіян / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Удари по ворожих цілях в Криму

Як відомо, 17 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні удари дронами FP-2 по російських військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях.

Так, у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер".

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 лютого бійці спецпідрозділу ГУР уразили бойовий десантний катер РФ та елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму.

1 лютого партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області. Це створило повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму.

