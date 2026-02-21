Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

Марія Николишин
21 лютого 2026, 18:18
246
В Генштабі наголосили, що СОУ продовжують знижувати бойовий потенціал агресора.
'Мінус' два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму
Удар по об'єктах росіян в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Головне:

  • СОУ завдали ударів по воєнних об'єктах росіян в Криму
  • Уражено два прикордонні сторожові кораблі
  • Також під удар потрапили два літаки Бе-12

У ніч на 21 лютого Сили оборони України завдали ряд успішних ударів по воєнних об'єктах російських загарбників в окупованому Криму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Крім того, у Генштабі додали, що у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

'Мінус' два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму
Удар по об'єктах росіян / фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Загальні втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - підкреслили у відомстві.

'Мінус' два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму
Удар по об'єктах росіян / фото: t.me/GeneralStaffZSU

Удари по ворожих цілях в Криму

Як відомо, 17 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні удари дронами FP-2 по російських військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях.

Так, у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер".

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 лютого бійці спецпідрозділу ГУР уразили бойовий десантний катер РФ та елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму.

1 лютого партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області. Це створило повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:32Енергетика
Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиції

Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиції

18:37Україна
"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

18:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

Останні новини

19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
19:06

Який колір авто є найкращим: подряпини та бруд будуть непомітними

18:47

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогеркиВідео

18:37

Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиціїВідео

18:25

У путіністки Распутіної не відкриваються очі і не закривається рот: омолодилася

Реклама
18:18

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

18:05

Знайшов "скарб" серед сміття: перехожий забрав дорогу річ з вулиці

17:53

У Тараса Цимбалюка роман з новою дівчиною: що відомо

17:30

Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

17:29

Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку

17:28

Рвонув до Пугачової за кордон: Кіркоров зізнався в таємному вчинку

17:22

Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого

16:40

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:39

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:38

Став президентом у 21 рік: хлопець створив власну країну з друзямиВідео

16:26

Узбережжя Одещини масово окупував блакитний хижак: яка загроза

Реклама
16:14

"Не дозволяю собі": Зеленська розкрила проблему, яка заважає їй нормально жити

16:07

Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно

15:22

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:04

Модна заміна нудним піджакам: топ-3 жакети, які освіжать весняний гардеробВідео

14:58

Фіцо погрожує перекрити енергопостачання Україні вже в понеділок: яка причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко розповів, що насправді спровокувало сутичку у матчі

14:45

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнаннямВідео

14:36

Які знаки зодіаку не сумісні один з одним: список найскладніших пар

14:30

Жінка вирішила відмовитися від особняка за 4,5 млн фунтів: що стало причиною

14:01

Формула врожаю: як розрахувати точний термін посіву огірків на розсадуВідео

13:38

Пекінські, мускусні чи муларди: плюси й мінуси популярних порід

13:34

Єдиний дует Гіги: відомий співак першим зв'язався з родиною артиста після втратиВідео

13:33

Втікачка-блогерка Стужук розлучається з чоловіком і просить грошей у підписників

13:33

Капітани потрапили під санкції: Україна "вдарила" по тіньовому флоту РФ

13:28

Чарівне правило "8 годин": лікар розповів, що потрібно для гарного сну

13:10

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

13:04

Весняні роботи в саду: що потрібно обов'язково зробити після зими і до посадкиВідео

13:00

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

12:49

Фронт навесні не буде колишнім: командир розповів, до чого готуватися

12:25

Максим Галкін нарешті показав все: гаряче відеоВідео

Реклама
12:14

Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

12:00

Дівчина зробила ДНК-тест своїй собаці: результат її сильно здивував

11:59

Стало погано в її квартирі: зірку "Службового роману" екстрено забрала швидка

11:48

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаюВідео

11:48

За крок до весни: якою буде погода у Дніпрі останнього тижня зими

11:22

Прем’єра серіалу "Повернення" — ексклюзивно на Київстар ТБ

11:16

"На протязі" чи "протягом": як насправді правильно говорити

11:13

Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

11:12

РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" важливе місто: яку тактику застосовує ворог

10:45

Чому розсада тонка і слабка: головні помилки та як їх виправитиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти