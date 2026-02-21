Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

Нікіта Панфілов 7 років прожив в Україні.

Михайло Жонін і Нікіта Панфілов - серіал "Пес" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Михайло Жонін, zvezdi_info

Ви дізнаєтеся:

Михайло Жонін розповів про позицію Нікіти Панфілова

Що він думає про війну в Україні

Український актор театру, кіно та дубляжу Михайло Жонін розкрив позицію російського актора Нікіти Панфілова, з яким сім років знімався в серіалі "Пес". В інтерв'ю Аліні Доротюк Жонін розповів про розмову з російською зіркою після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Михайла, він вирішив зателефонувати колезі і особисто поцікавитися, що той думає про події в Україні. Почувши, що над будинком Жоніна літають російські ракети, Панфілов порадив не лізти в цю тему, оскільки це "політика". Такі слова обурили актора — він висловив все, що думав, і поклав слухавку.

Нікіта Панфілов — позиція / фото: imdb.com

"Я кажу: "Нікіта, як це не лізь? Яка політика? У нас тут ракети, у нас тут людей вбивають. Яка політика? Я поклав слухавку", — зізнався актор.

Жонін зазначив, що за сім років життя в Україні Панфілов встиг одружитися, повінчатися і хрестити дитину. Хрещеними батьками стали українські колеги зі знімального майданчика. Незважаючи на тісні зв'язки з Україною і родичів, яких він обзавівся, Нікіта повірив російській пропаганді і вибрав для себе "аполітичну" позицію.

"А потім я ще з ним якось подивився інтерв'ю... Він жертва пропаганди, він нібито аполітичний... Він сказав: "Я поважаю свого президента". Ну, і все. З тих пір — ніяк. Я не розумію, що таке аполітичний, він поважає свого президента. Коли його кумів обстрілюють, а він аполітичний", — не приховував обурення Жонін.

Нікіта Панфілов — серіали / фото: imdb.com

Нікіта Панфілов про війну в Україні — позиція актора

Нікіта Панфілов з початку повномасштабного вторгнення зайняв позицію публічного мовчання. Незважаючи на те, що актор багато років працював у Києві, він не зробив антивоєнних заяв і не підтримав українських колег, зосередившись на кар'єрі в Росії. Варто зазначити, що артист раніше був внесений до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Криму.

