Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

Ситуація у Венесуелі може мати негативні наслідки для Росії.

Росія може відчути болючі наслідки після повалення Мадуро / Колаж: Главред, фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump, t.me/news_kremlin

Головне:

Повалення режиму Мадуро матиме негативні наслідки для РФ

У Росії побоюються погіршення економічної ситуації

Падіння цін на нафту позбавить РФ частини коштів на фінансування війни

Плани президента США Дональда Трампа щодо повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть мати масштабні наслідки для економіки країни-агресорки Росії.

Про це пише BILD. Провідні російські аналітики та представники Кремля побоюються падіння ціни на нафту, а все тому, що Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, але в порівнянні з арабськими країнами та Росією експортує її в незначних обсягах.

Як ціни на нафту можуть вплинути на економіку РФ

Оскільки нафтові резерви Венесуели мають величезний потенціал, їх можуть освоїти американські концерни. Трамп вже навіть не приховує своїх намірів і заявив: "Ми відправимо до країни наші великі нафтові компанії".

"Для Росії це має значення. Від ціни на нафту залежить, чи достатньо у російському бюджеті грошей для пенсій, держапарату та війни. Міністерство фінансів Росії при плануванні бюджету на 2026 рік виходило з ціни 59 доларів за барель нафти Urals, але зараз вона становить 50-52 доларів. Якщо вона впаде ще нижче, бюджет опиниться у глибокому дефіциті", - стверджує видання.

Аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков раніше попереджав, що для Росії дуже важливо як і політично, так і економічно, щоб режим Мадуро встояв. Його повалення "стане взірцем для подальших дій щодо Росії".

Захоплення Мадуро стало тривожним дзвіночком для Кремля

Главред писав, що за даними видання Le Monde, захоплення президента Венесуели американськими силами стало серйозним геополітичним ударом для Кремля, який ризикує втратити одного з ключових союзників у Латинській Америці та зіткнутися з потенційними втратами в енергетичній сфері.

За оцінкою ЗМІ, Росія була заскочена зненацька, адже США за лічені години досягли того, чого Путіну не вдалося реалізувати протягом майже чотирьох років.

Повалення режиму Мадуро - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, під час якої з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину.

Після цього повідомлялося, що віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни

Згодом стало відомо, що ця спецоперація США викликала глибоку тривогу в РФ та Китаї - головних іноземних прихильників Мадуро. Однак ці побоювання можуть бути не такими глибокими, як дехто міг би припустити.

