Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

Анна Косик
5 січня 2026, 15:12
Ситуація у Венесуелі може мати негативні наслідки для Росії.
Путин, Мадуро
Росія може відчути болючі наслідки після повалення Мадуро / Колаж: Главред, фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Повалення режиму Мадуро матиме негативні наслідки для РФ
  • У Росії побоюються погіршення економічної ситуації
  • Падіння цін на нафту позбавить РФ частини коштів на фінансування війни

Плани президента США Дональда Трампа щодо повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть мати масштабні наслідки для економіки країни-агресорки Росії.

Про це пише BILD. Провідні російські аналітики та представники Кремля побоюються падіння ціни на нафту, а все тому, що Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, але в порівнянні з арабськими країнами та Росією експортує її в незначних обсягах.

відео дня

Як ціни на нафту можуть вплинути на економіку РФ

Оскільки нафтові резерви Венесуели мають величезний потенціал, їх можуть освоїти американські концерни. Трамп вже навіть не приховує своїх намірів і заявив: "Ми відправимо до країни наші великі нафтові компанії".

"Для Росії це має значення. Від ціни на нафту залежить, чи достатньо у російському бюджеті грошей для пенсій, держапарату та війни. Міністерство фінансів Росії при плануванні бюджету на 2026 рік виходило з ціни 59 доларів за барель нафти Urals, але зараз вона становить 50-52 доларів. Якщо вона впаде ще нижче, бюджет опиниться у глибокому дефіциті", - стверджує видання.

Аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков раніше попереджав, що для Росії дуже важливо як і політично, так і економічно, щоб режим Мадуро встояв. Його повалення "стане взірцем для подальших дій щодо Росії".

Захоплення Мадуро стало тривожним дзвіночком для Кремля

Главред писав, що за даними видання Le Monde, захоплення президента Венесуели американськими силами стало серйозним геополітичним ударом для Кремля, який ризикує втратити одного з ключових союзників у Латинській Америці та зіткнутися з потенційними втратами в енергетичній сфері.

За оцінкою ЗМІ, Росія була заскочена зненацька, адже США за лічені години досягли того, чого Путіну не вдалося реалізувати протягом майже чотирьох років.

Повалення режиму Мадуро - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, під час якої з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину.

Після цього повідомлялося, що віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни

Згодом стало відомо, що ця спецоперація США викликала глибоку тривогу в РФ та Китаї - головних іноземних прихильників Мадуро. Однак ці побоювання можуть бути не такими глибокими, як дехто міг би припустити.

Більше новин:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Малюк нібито написав заяву про відставку з посади голови СБУ: хто займе його місце

