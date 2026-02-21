У путіністки Распутіної не відкриваються очі і не закривається рот: омолодилася

Путіністка Распутіна зробила дешеву пластичну операцію і тепер у неї нове обличчя.

Маша Распутіна стала схожою на джокера/ колаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила собі пластичну операцію, яка спотворила її старіюче обличчя.

Як пишуть російські пропагандисти, Распутіна лягла під ніж пластичного хірурга за бартером. Точніше, за словами російського хірурга Софії Абдулаєвої, Распутіній могли зробити операцію безкоштовно або за символічну суму.

"За бартером себе перекроїла. Тепер рот не може закрити і очі відкрити", - пишуть пропагандисти.

Пропагандисти показали старіючу Распутіну / Скріншот

У Распутіної не закривається рот / Фото НеМалахов

Раніше також співачка-путіністка Маша Распутіна просто закликала посилити покарання для артистів, які виїхали з терористичної РФ - аж до смертної кари.

Про особу: Маша Распутіна Маша Распутіна - радянська і російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником і з поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.

У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії в Україну. Пізніше підтримала вторгнення і запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.

