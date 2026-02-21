"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

Україна є надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

В Україні відповіли на провокаційні заяви Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Уряди Угорщини та Словаччини підіграють агресору

Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання

Україна відкидає і засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами, заявив МЗС України.

"Такі дії в ситуації масових і цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України та спроб Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокаційними, безвідповідальними і ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Тим самим уряди Угорщини та Словаччини не тільки підіграють агресору, але й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі", – йдеться в заяві МЗС України.

Міністерство також підкреслює в заяві, що постійно комунікує з представниками Європейської Комісії з питання пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих Росією.

"Ми також повідомили про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" урядам Угорщини та Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають роботи із забезпечення безпеки та стабілізації. Також Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання неросійської нафти до цих країн", - зазначили в МЗС.

У заяві також підкреслено, що Україна є надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

"Водночас, в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави в останні дні, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною і Європейським Союзом", - попередило МЗС України.

"Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід надсилати до Кремля, а точно не до Києва", - зазначено в заяві.

Що передувало

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж.

Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба до понеділка, його країна в той же день припинить екстрені поставки електроенергії для стабілізації української енергосистеми.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини і припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

