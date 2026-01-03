Президента взято в полон: Трамп розповів деталі операції проти Венесуели

Повідомляється, що силові структури вивезли з країни Ніколаса Мадуро і його дружину.

https://glavred.net/world/prezident-vzyat-v-plen-tramp-rasskazal-detali-operacii-protiv-venesuely-10729082.html Посилання скопійоване

Трамп підтвердив операцію проти Венесуели / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.

Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами. Відомо, що США не зазнали втрат серед особового складу під час військової операції на території Венесуели.

відео дня

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Мадуро судитимуть за його злочини.

Венесуела - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

Видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Військові плани включають авіаудари, операції спецпризначенців для його захоплення або ліквідації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред