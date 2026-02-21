Рус
Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

Олексій Тесля
21 лютого 2026, 20:17
107
Перспективи швидкого завершення бойових дій не проглядаються — Москва демонструє готовність продовжувати кампанію.
ВСУ, Фронт, Війна
Розкрито ймовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Перспектив швидкого завершення бойових дій не проглядається
  • Україна утримує позиції, але говорити про прорив не доводиться

Повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна досягти переломного успіху.

При цьому і перспектив швидкого завершення бойових дій не проглядається — Москва демонструє готовність продовжувати кампанію, поки зберігаються ресурси, пише The Times.

відео дня

Видання зазначає, що ситуація на фронті залишається динамічною, але просування відбувається повільно і супроводжується значними втратами. Україна утримує позиції, проте говорити про стратегічний прорив не доводиться.

Кілька раундів прямих переговорів між Києвом і Москвою не дали відчутного політичного результату — сторони обмежилися обмінами полоненими і короткостроковими домовленостями, які не вплинули на загальний хід війни.

Російський політичний аналітик Тетяна Станова вважає, що при збереженні нинішньої влади в Кремлі і відсутності серйозної внутрішньої дестабілізації бойові дії можуть тривати. За її оцінкою, ключовими факторами залишаються керованість політичної системи і здатність фінансувати військові витрати.

У публікації також підкреслюється, що основний тягар стримування російського наступу лежить на українських військових, багато з яких перебувають на фронті вже кілька років і відчувають серйозне психологічне та фізичне виснаження.

Водночас Росія стикається з власними кадровими проблемами. За даними західних і українських джерел, втрати на фронті залишаються високими, а темпи поповнення особового складу не завжди їх компенсують. Все частіше мотивація нових контрактників носить переважно фінансовий характер, що, за оцінками співрозмовників видання, відображає зміну суспільних настроїв всередині країни.

Переговори буксують: думка експерта

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США поки носять формальний характер і не трансформуються в конкретні угоди. За його оцінкою, просуванню заважають як обмежений формат переговорів, так і недостатній рівень представництва сторін.

Експерт вважає, що перехід до змістовного діалогу стане можливим лише за поєднання декількох умов — ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і готовності всіх учасників йти на компроміси. Істотного зрушення в процесі, за його прогнозом, не варто очікувати як мінімум до весни 2026 року.

Переговори про мир — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Переговори про припинення вогню
