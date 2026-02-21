Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

Сирський наголосив, що ЗСУ вдається відбивати назад деякі втрачені території.

Сирський розповів про перебіг війни / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Сирського:

2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу

Росія почала втрачати більше солдатів, ніж вдається мобілізувати

Війна не зайшла в глухий кут та ведеться у всіх сферах

Попри всю важкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року країна-агресор Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.

За його словами, 2025 рік став першим за весь час війни, коли втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців.

"Попри те, що в 2025 році їм (росіянам, - ред.) вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів", - йдеться у заяві.

Він також заперечив, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ, в результаті яких вдається відбивати назад деякі втрачені території. Серед них місто Куп'янськ, яке російський Генштаб контролює у своїх зведеннях, тоді як в реальності місто на 97% контролюють ЗСУ.

"Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота", - наголосив Сирський.

Головком також констатував "стрімке зростання війни економік і технологій", в рамках якої кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Скільки ще може воювати Україна

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявляв, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

"Перемога для України у військовому плані - це, звичайно, забрати свої території. Я розумію, що це, можливо, не актуально сьогодні, але потенційно на майбутнє. Розумію, що може пройти кілька десятків років – неважливо", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас говорила, що Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька".

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявляв, що говорити про якесь швидке завершення війни в Україні або перемир'я з країною-агресором Росією поки що немає сенсу.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

