Фронт навесні не буде колишнім: командир розповів, до чого готуватися

Руслан Іваненко
21 лютого 2026, 12:49
Українські військові готуються до загострення боїв на фронті з настанням весни та активізації ворога.
Командир попереджає про зростання загрози через злагоджені дії малих груп

Командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив про загострення бойових дій із настанням весни. Про це він розповів в ефірі Київ24.

За його словами, противник за останній рік значно покращив координацію дій між малими піхотними групами та підрозділами безпілотних літальних апаратів, тоді як у ЗСУ подібної інтеграції поки що немає.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Він додав, що українські Сили безпілотних операцій ефективно знищують ворога, проте довгий час розвивалися окремо від наземних підрозділів. Через це дрони часто змушені перебувати в обороні та бути рівномірно розосередженими по всій лінії фронту.

За словами командира, інтеграція безпілотних систем із наземними підрозділами є ключовим завданням для підвищення ефективності українських сил у наступних боях.

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

Російські війська суттєво сповільнили темп наступальних дій на фронті і демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дав бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

За його словами, українські підрозділи свідомо створюють для противника умови, в яких подальший наступ стає безперспективним. "Мета України – позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій", – зазначив Білецький.

Водночас експерт підкреслив, що російські війська розраховують на зимовий період для відновлення темпів атак. "Зараз у них найгірші з 2022 року показники просування, але вони вірять, що після зими їхня тактика інфільтрації знову стане ефективною", – додав командир.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Кремль поширює заяви про нібито масштабні успіхи на фронті, проте реальні показники значно скромніші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Нагадаємо, що у Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Про джерело: Київ24

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.






