Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

Американські аналітики вважають, що Китай працює над створенням тактичної ядерної зброї малої потужності.

Китай проводить таємні ядерні випробування / колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Модернізація наближає ядерний потенціал Китаю до рівня РФ і США

Офіційні представники Китаю відкидають звинувачення

Американська розвідка заявляє, що Китай може проводити таємні випробування ядерних розробок нового покоління і активно модернізує свій стратегічний арсенал. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в розвідувальних структурах США.

За даними співрозмовників телеканалу, як мінімум одне випробування могло відбутися в червні 2020 року на полігоні Лоп-Нур. Це сталося незважаючи на оголошений Пекіном мораторій на ядерні випробування, що діє з 1996 року.

Американські аналітики вважають, що Китай працює над створенням ракет з роздільними бойовими частинами, а також тактичної ядерної зброї малої потужності. За їхньою оцінкою, подібні розробки можуть розглядатися в контексті регіональних сценаріїв, включаючи можливий конфлікт навколо Тайваню.

У Вашингтоні вважають, що прискорена модернізація наближає ядерний потенціал Китаю до рівня Росії і США, розширюючи можливості його застосування в умовах кризи.

Офіційні представники Китаю відкидають ці звинувачення. У коментарі для CNN представник китайського посольства у Вашингтоні назвав подібні заяви "політизованими" і "необґрунтованими", підкресливши, що Пекін дотримується принципу незастосування ядерної зброї першим і дотримується мораторію на випробування.

На думку американських експертів, активне нарощування ядерних сил відображає прагнення Китаю зміцнити позиції в стратегічній конкуренції з США і забезпечити надійність свого арсеналу. Публікація даних про можливі випробування відбувається на тлі спроб Вашингтона залучити Пекін до нових переговорів щодо контролю над озброєннями та обмеження ядерних ризиків.

