Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

Марія Николишин
21 лютого 2026, 15:22
Є ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації.
Загроза ракетного удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Цієї ночі РФ може атакувати Україну ракетами та дронами
  • Під удар може потрапити енергетична та нафтогазова інфраструктура
  • Найбільша загроза є для Києва та західних областей

У ніч на неділю, 22 лютого, країна-агресор Росія хоче нанести по Україні масований ракетно-дроновий удар. Цілями ворога, ймовірно, стане енергетична та нафтогазова інфраструктура. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що для атаки росіяни підготували до 500 БпЛА, 24 ракети "Калібр", 15 "Іскандерів-К" та 15 "Іскандерів-М".

Також є ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі. Зокрема:

  • 4 Ту-95МС, 1 Ту-160 з аеродромів "Оленья", "Енгельс-2";
  • 6 МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", 6 бортів Ту-22М3 з аеродрому "Оленья".

За словами моніторів, пріоритетні цілі - Київ та західні області.

"Поки є час, підготуйте запаси води та за можливості зарядіть резервні засоби живлення", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Чи впливає погода на атаки РФ

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що попри поступове підвищення температури в Україні, загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі у плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

Він також додав, що чергова масована атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 21 лютого, російська армія продовжила атакувати українські міста. Зокрема, окупанти атакували Одесу, Суми та Запорізьку область. В результаті російського удару пошкодження фіксують в різних районах. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків і навчального закладу.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія готує новий удар по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що з потеплінням можна очікувати скорочення ударів РФ. На його думку, РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

04:03

Не казки, а шифр: яку історію України заховав Микола Гоголь

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

