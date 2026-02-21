Рус
Максим Галкін нарешті показав все: гаряче відео

Олена Кюпелі
21 лютого 2026, 12:25
67
Максим Галкін взявся за старе, але показав нове. Шанувальники в захваті.
Макс Галкін порадував веселими коментарями
Макс Галкін порадував свіжим відео / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Коротко:

  • Що показав Максим Галкін
  • Як відреагували шанувальниці

Російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, нарешті здійснив мрію своїх шанувальниць і шанувальників і показав відео в одних тільки плавках.

Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

На відео м'язистий Макс Галкін вилазить з басейну і показує всім свою накачану спину і все, що нижче неї.

Максим Галкін порадував новим відео
Максим Галкін порадував новим відео / Фото Instagram/maxgalkinru

Чи варто говорити, що шанувальниці буквально вибухнули коментарями. І як було заведено раніше, почали жартувати в коментарях.

"Макс, ти явно вирішив зламати інтернет", "Нуууу, дуже добре, прекрасний вигляд", "Ні сорому, ні совісті, ні фото спереду, щоб поставити на заставку", "Доброго ранку, тахікардія", "Яке прекрасне тригодинне відео я щойно подивився!" - пишуть шанувальники привабливого Галкіна.

Відзначимо, що Максим не вперше розважає своїх шанувальників красивими фото. Артист у свої 50 років виглядає просто фантастично, що не може не радувати. Крім того, у нього з підписниками утворилася своєрідна гра "в коментарі". Під його фото і відео дійсно багато смішних компліментів, на які сам Макс із задоволенням реагує.

Максим Галкін
Максим Галкін / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, у терористичній Росії стало відомо про смерть 39-річного соліста групи Shortparis Миколи Комягіна.

Раніше також російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Максим Галкин
22:35

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:26

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26

Як позбутися пилу в будинку надовго: прості способи, які працюютьВідео

