Захоплення Мадуро США — тривожний дзвіночок для Кремля, — Le Monde

Кремль публічно засудив дії США, але Путін утримався від особистого коментаря.

Чому блискавична операція Вашингтона стала несподіванкою для Москви / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силами стало серйозним геополітичним ударом для Кремля, який ризикує втратити одного з ключових союзників у Латинській Америці та зіткнутися з потенційними втратами в енергетичній сфері. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Після повідомлень про стрімку військову операцію США президент України Володимир Зеленський зробив резонансну заяву, зауваживши, що "якщо з диктаторами можна так легко і просто розправлятися, то США знають, що робити далі".

Як зазначає Le Monde, пояснення були зайвими — було очевидно, що український лідер натякав на президента РФ Володимира Путіна.

У матеріалі видання йдеться, що блискавична операція Вашингтона викликала неоднозначну реакцію. З одного боку, такі дії можуть відповідати логіці держав, які порушують міжнародне право заради власних інтересів. З іншого — офіційні мотиви США викликають сумніви.

"Заявляючи про бажання покласти край стражданням венесуельського народу і захистити американців від наркотичної залежності, США, схоже, хочуть заволодіти нафтовими багатствами цієї країни. Для геополітичних експертів американський наступ має всі ознаки неоколоніалізму", — зазначає Le Monde.

Реакція Кремля та офіційні заяви

Міністерство закордонних справ Росії формально засудило дії США, заявивши, що "приводи США для агресії проти Венесуели безпідставні". Водночас Кремль утримався від окремого коментаря — Володимир Путін публічно ситуацію не прокоментував.

Попри це, у Москві уважно стежать за подіями."Трамп показав свою рішучість і прагнення до ескалації. Це справить сильне враження на Кремль і російську еліту", — заявив Кирило Рогов, науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні.

Вплив на Росію та геополітичні наслідки

За оцінкою Le Monde, Росія була заскочена зненацька, адже США за лічені години досягли того, чого Путіну не вдалося реалізувати протягом майже чотирьох років.

Директор Центру Європи та Євразії Інституту Гадсона Пітер Раф нагадав, що Мадуро був ключовим партнером Кремля в регіоні. Видання також зазначає, що російський президент тепло приймав венесуельського лідера під час параду в Москві 9 травня 2025 року.

"Усунення Мадуро — це, безумовно, удар по Путіну. Це показує, що російські системи ППО, встановлені навколо Каракаса, і нещодавно підписані угоди про стратегічне партнерство між РФ і Венесуелою — не приносять користі проти американської потужності", — наголосив Раф.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

За словами журналіста Івана Яковини, кроки США щодо зміни влади у Венесуелі можуть мати серйозні глобальні наслідки. Він зазначає, що падіння світових цін на нафту на 10–15 доларів за барель через ці процеси здатне суттєво підірвати економічну стійкість Росії.

На його думку, така зміна ринку нафти створює нові виклики для російської економіки та геополітичного впливу Кремля.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Крім того, віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни, повідомляє Reuters.

