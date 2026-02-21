Рус
Узбережжя Одещини масово окупував блакитний хижак: яка загроза

Інна Ковенько
21 лютого 2026, 16:26
Цей вид є небезпечним для чорноморського біорізноманіття.
Узбережжя Одещини масово окупував блакитний краб
Узбережжя Одещини масово окупував блакитний краб / Колаж: Главред, фото: Іван Русєв
  • На березі Чорного моря науковці зафіксували 12 блакитних крабів
  • Цей вид походить із атлантичного узбережжя Америки
  • Краб є інвазійним для Чорного моря і загрожує місцевому біорізноманіттю

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вже четвертий тиждень поспіль фіксують появу блакитних крабів. За цей час знайдено щонайменше 12 особин. Екологи попереджають, що це інвазивний вид, який може серйозно змінити екосистему Чорного моря.

Як краб потрапив у наші води

За словами еколога Івана Русєва, цей вид не є типовим для Чорного моря. Його природний ареал - атлантичне узбережжя Америки, від Канади до Аргентини. До України краб міг потрапити разом із баластними водами суден або ж природним шляхом - через Середземне та Мармурове моря, де він уже давно закріпився.

"Це вид-вселенець. Його батьківщина - Атлантика. До Чорного моря він або потрапив із баластними водами кораблів, або розселився через протоки. Зараз ми бачимо тенденцію до його стабільної присутності", - пояснює Русєв.

Чому він небезпечний

Блакитний краб віддає перевагу лиманам і мілководдю з невисокою солоністю. Зовні він виглядає екзотично - має яскраво-блакитні клешні. Але за цією привабливістю ховається серйозна загроза для місцевої природи.

  • Він значно більший та агресивніший за місцевих крабів;
  • Всеїдний: активно полює на молюсків, дрібну рибу та інших ракоподібних;
  • Має конкурентну перевагу й здатен витісняти місцеві види;
  • Витривалий: може жити у воді з низьким вмістом кисню та при коливаннях солоності, що робить умови Чорного моря для нього комфортними.

Остання пара ніжок у блакитного краба сплющена й нагадує весла. Це робить його швидким плавцем і дозволяє легко освоювати нові території. Саме завдяки такій мобільності він швидко поширюється узбережжям.

Про персону: Іван Русєв

Іван Русєв — український еколог, доктор біологічних наук, професор, знаний природоохоронець та орнітолог. Він понад півстоліття досліджує унікальні екосистеми Одещини, зокрема Національний природний парк "Тузлівські лимани", де очолює науково-дослідний відділ. Русєв є авторитетним фахівцем у сфері охорони дикої природи, популяризатором птахоспостереження та активним учасником природоохоронних кампаній.

Чорне море тварини заповедник Іван Русєв
