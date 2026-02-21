Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиції

Американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значущих результатів, переконаний президент.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-ukrainy-s-ssha-i-rf-zelenskiy-predupredil-o-vozmozhnoy-smene-pozicii-10742795.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський висловився про майбутні переговори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem ​

Головне із заяв Зеленського:

Є дані про ймовірне коригування позицій

Анонсувано зустрічі з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Під час бесіди сторони обговорили перспективи мирних переговорів і можливі зміни в позиціях учасників процесу, повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

відео дня

За інформацією президента, з Рютте були узгоджені підходи за ключовими напрямками дипломатичної роботи, при цьому позиції сторін багато в чому збігаються. Також обговорювалася підготовка до наступного тристороннього формату переговорів за участю США і Росії, включаючи дані про ймовірне коригування позицій.

Окрему увагу співрозмовники приділили ситуації в енергетичному секторі та продовженню реалізації програми PURL. Зеленський висловив вдячність європейським країнам, які вкладають кошти у зміцнення обороноздатності України через цей механізм підтримки.

Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами

У своєму вечірньому зверненні Зеленський анонсував зустрічі наступного тижня з європейськими партнерами.

"Продовжуємо щодня працювати спеціально, щоб наступний раунд переговорів міг принести результати для України, принести результати для світу. Україна точно зробить для цього все необхідне і перешкодою для миру точно не буде", - сказав він.

Він зазначив, що "минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значущих результатів - і наступну зустріч потрібно зробити не порожньою, і це можливо".

/ Інфографіка: Главред

Зеленський поговорив сьогодні з Рустемом Умеровим про "деякі аспекти підготовки переговорів". "Я вдячний всім, хто реально готовий допомогти і підтримує нас - хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі наступного тижня з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватися, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - сказав президент.

Він також доручив Умерову "більше попрацювати з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість і могли допомагати більше".

Президент зазначив, що "багато хто в світі підтримує Україну" і "часто саме українські пропозиції – в основі санкцій партнерів".

"Ми дуже розраховуємо, в тому числі, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну - для реального обмеження можливості Росії воювати", - сказав Зеленський.

За його словами, це стосується, зокрема, бани морських сервісів для суден, які використовує Росія. "Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - сказав президент.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Наскільки реальні швидкі перспективи завершення війни

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович раніше заявляв, що підстав очікувати швидкого закінчення бойових дій або встановлення перемир'я зараз немає. За його оцінкою, принципові питання між сторонами залишаються відкритими, а значить, переговори можуть тривати тривалий час.

Експерт висловив надію, що процес врегулювання не затягнеться на весь 2026 рік, однак попередив: у найближчій перспективі серйозних зрушень чекати не варто. Крім того, він вважає, що Сполучені Штати поки не готові посилювати тиск на Росію більш жорсткими заходами.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося, про що домовилися Україна з РФ і яка роль США. Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві. Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Читайте також:

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред