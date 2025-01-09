Навіщо насправді Трампу Гренландія: у Reuters розкрили важливі деталі

Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити вплив країни.

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Для чого Трампу Гренландія / колаж: Главред, фото: Facebook, Вікіпедія

Ключові тези:

Трамп не планує використовувати військову силу для тиску

Справжня спадщина полягає в тому, щоб розширити США

Обраний президент США Дональд Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити вплив країни та створити історичну спадщину.

Одне із анонімних джерел видання Reuters зазначило, що Трамп не планує використовувати військову силу, але розглядає дипломатичний чи економічний тиск на Данію.

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"Справжня спадщина полягає в тому, щоб розширити США. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості в портфель. Він багато про це говорить", - йдеться в матеріалі.

Останні території, які стали частиною США - це Аляска і Гаваї у 1959 році. Інший співрозмовник розповів, що серед зовнішньополітичних пріоритетів Трампа є пункт "Купівля Гренландії".

Колишні та нинішні соратники президента підтверджують, що його інтерес до територіальної експансії пов'язаний із прагненням залишити "міцну спадщину".

Плани Трампа на Гренландію - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США "націляться" на Канаду і Гренландію. Олександр Палій прокоментував заяви Трампа про бажання взяти під контроль Канаду і Гренландію. Розділити світ між США, Росією та Китаєм Трампу навряд чи вдасться, вважає Палій.

Данія змінила королівський герб через намір данської влади зберегти контроль над територіями, які, за словами Трампа, він хотів би, щоб США купили. Цей крок було зроблено на тлі зростаючої напруженості навколо Гренландії та її відносин з Данією, яка продовжує контролювати її зовнішню політику і політику безпеки.

Михайло Гончар розповів, чому претензії Трампа на Канаду, Гренландію та Панаму відкривають скриньку Пандори. Китай та Росія інтенсивно розвивають Північний морський шлях, використовуючи арктичну слабкість США. Якщо Росія ревізує кордони в Європі, то США мають усі підстави ревізувати кордони в Арктиці.

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