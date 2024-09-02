США знайшли місце, де Росія ховає ядерну ракету 'Буревісник' - Reuters

Також там знаходиться комплекс із п'яти бункерів для ймовірного зберігання ядерних боєголовок.

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Де знаходиться ядерна ракета РФ "Буревісник" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Американські дослідники за допомогою супутникових знімків виявили можливе місце розгортання російської крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном.

На супутникових знімках, які були зроблені 26 липня, можна помітити, що біля сховища ядерних боєголовок в районі військового містечка Вологда-20 знаходяться об'єкти, що будуються. Саме військове містечко знаходиться під селищем Чебсара у Вологодській області - за 500 кілометрів від Москви на північ, передає Reuters.

Аналітик дослідницької організації CNA Декер Евелет стверджує, що на зображенні - дев'ять майданчиків, що будуються. Вони розташовані трьома групам, а навколо них - земляні вали, які мають захистити від атаки чи випадкової детонації на одному із майданчиків.

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Також на знімку присутні будівлі, в яких, на думку дослідника, може здійснюватись обслуговування ракети та її компонентів. При цьому там знаходиться комплекс із п'яти бункерів для ймовірного зберігання ядерних боєголовок.

Супутниковий знімок місця базування "Буревісника" / фото: reuters.com

Дослідник стверджує, що це місце призначене для "великої стаціонарної ракетної системи", якою, ймовірно, і є "Буревісник".

Дослідник з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс також дотримується такої думки. Він вважає, що знімки свідчать про спробу розгортання "Буревісника".

У свою чергу член Федерації американських учених Ханс Крістенсен звернув увагу, що зазвичай Росія не розміщує ракетні пускові установки поряд із сховищем ядерних боєголовок.

Нагадаємо, що російськи диктатор Володимир Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом. Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну.

РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі. Російські окупанти підготували свій флот для ударів ракетами з ядерними боєголовками. Зокрема, вони навчали моряків атакувати цілі в країнах Європи.

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