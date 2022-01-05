"Маю намір діяти максимально жорстко": президент Казахстану звернувся до народу

Касим-Жомарт Токаєв звернувся до народу / скріншот з відео

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про загиблих і поранених в ході масових заворушень в країні. Також глава держави пообіцяв діяти "максимально жорстко".

Звернення політика транслював державний телеканал "Хабар 24".

"Є вбиті і поранені, натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців і знущаються над ними, голими водять по вулицях, піддають насильству жінок, грабують магазини. Обстановка загрожує безпеці всіх жителів Алмати. І це терпіти не можна. Крім Алмати обстановка загострилася і в деяких інших центрах, у зв'язку з чим в ряді регіонів мною введено надзвичайний стан", - заявив Токаєв.

Також президент Казахстану зазначив, що відсьогодні очолює Раду безпеки Республіки, якою раніше керував колишній глава держави Нурсултан Назарбаєв.

читайте такожРеволюція в Казахстані: люди захопили міськадміністрації і висунули владі нові вимоги"Як глава держави та відсьогодні Голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко",- сказав Токаєв.

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Президент також повідомив, що за будь-яких обставин перебуватиме у столиці Республіки.

"Що б не було, я буду перебувати в столиці. Це мій Конституційний обов'язок - бути разом з народом. Разом ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану, вийдемо з неї сильними", - заявив Токаєв.

Протести в Казахстані

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені.

Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників з силовиками. З обох сторін є постраждалі.

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