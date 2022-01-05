В Алмати розпочинається "масштабна зачистка", людей попереджають про небезпеку

В Алмати готується "масштабна зачистка" / t.me nexta_live

Силовики Казахстану готуються до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувалників. Містян за допомогою гучномовців попереджають про небезпеку, повідомляє ввечері 5 січня новинний портал KazTag.

Як стало відомо порталу KazTag, вранці 6 січня в Алмати розпочнеться "масштабна зачистка" від "мародерів" та "призвідників заворушень".

Станом на зараз силовики приступають до активної фази. Місцевих жителів попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць.

Грабежі в Казахстані тривають. Жителів Алма-Ати по гучномовцях попередили про підготовку "зачистки" міста - поки вона не розпочалася, найспритніші запасаються побутовою технікою і цінностями.

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Протести в Казахстані:

Раніше Главред писав про те, що в місті Алмати, в якому сьогодні проходили масові акції протесту, почалася антитерористична операція. При звільненні аеропорту Алмати від протестувальників загинули військові.

За даними видання, під час проведення спецоперації в захопленому активістами аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.

Як повідомив заступник голови міської адміністрації Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

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