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Пожежі, вибухи гранат і штурм мерії: у Казахстані - гарячі сутички між протестувальниками і силовиками

5 січня 2022, 10:53

В Алма-Аті протестувальники штурмують мерію і палять автівки. Правоохоронці розганяють їх газом і світло-шумовими гранатами. Акції проходять і в інших містах.

Казахстан, протести
У Казахстані тривають масові акції протесту / Фото Reuters

У середу, 5 січня, в Казахстані тривають акції протесту. За даними місцевих ЗМІ, минулої ночі до протестувальників застосували сльозогінний газ і світло-шумові гранати. Постріли було чутно до самого ранку. Сутички тривають і сьогодні - в Алма-Аті протестувальники намагаються штурмувати мерію і палять автівки силовиків. Правоохоронці розганяють їх газом і світло-шумовими гранатами.

У Міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що в протестах, що проходять у багатьох регіонах Казахстану, постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, а 37 службових автомобілів було пошкоджено, передає Zakon.kz.

Затримано 200 осіб. Проводиться досудове розслідування за 13 фактами нападу на будівлі держорганів.

Тим часом в Алмати знову зібралися протестувальники, не працюють ТРЦ, акімат (регіональний орган виконавчої влади) оточений військовою технікою і солдатами. В оточенні перебувають люди у військовій формі, без озброєння, але з бронежилетами, повідомляє Orda.kz.

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Фото t.me/orda_kz
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Фото t.me/orda_kz

Тим часом ЗМІ повідомляють про сутички протестувальників з поліцейськими в центрі Алма-Ати. Силовики застосовують спецзасоби.

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Мітингувальники ж, у свою чергу, штурмують мерію міста. Її взяли в облогу близько трьох тисяч протестувальників з гумовими кийками.

В Актау на протести прийшли співробітники корпорації КазАвтожол, МАЕК –Казатомпром и АТ Казахтелеком. Аони не вийшли на роботу і вимагають звільнити затриманих в Алмати, Алматинській області та Нур-Султані. Також мітингувальники вимагають відставки всього уряду і парламенту.

В Актобе біля акімата зібралися близько тисячі протестувальників. Вони з учорашнього дня хочуть бачити акіма області Оразаліна. Він до них не вийшов. Люди палять багаття і облаштовують юрти біля акімату. Мітингувальники вимагають зниження ціни на газ і продукти й підвищення зарплати. Поліцейські в Актобе заявили, що вони з народом.

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Фото t.me/orda_kz
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Фото t.me/orda_kz

У Жанаозені вийшли на площу понад 10 тисяч осіб. Співробітники нафтових компаній не прийшли на роботу. Люди вимагають не застосовувати силу щодо протестувальників.

Протести в Казахстані

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі й підвищенням цін на газ. Щоби розігнати протестувальників, силовики застосовували сльозогінний газ.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00. Також режим НС запроваджено в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте потім кількість вимог значно зросла. Учасники акції протесту стали вимагати, щоби чинний уряд пішов у відставку, проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоби будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

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