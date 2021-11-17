Мігранти намагалися прорватися до Польщі: у Варшаві зробили заяву про терміни завершення кризи

У Міноборони Польщі вважають, що криза з мігрантами може затягнутися на місяці / Фото Reuters

У ніч на 17 листопада польські силовики зафіксували нові спроби прориву кордону Польщі з боку нелегальних мігрантів. Ситуація в цілому залишається важкою, деякі біженці демонструють агресивну поведінку. Швидше за все, криза затягнеться на місяці. Однак державі нічого не загрожує завдяки злагодженій роботі силових структур. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Як повідомляє Polskie radio, вночі невеликі групи нелегалів знову намагалися прорватися через польський кордон. Мігранти використовують колишні методи атак.

читайте такожНП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії Києва"Ніч була неспокійною. Напруженість, звичайно, менше, ніж була в Кузні (прикордонний пункт), але методи атаки на польський кордон такі ж. На Кузні сконцентрована увага громадськості. У той же час невеликі групи мігрантів намагалися вночі прорватися через польський кордон на інших ділянках", - зазначив він.

За словами глави Міноборони, ситуація залишається важкою, оскільки низка мігрантів демонструє високий рівень агресії. Однак польські силовики продовжують контролювати ситуацію, тому державі нічого не загрожує.

"За кордоном стежать польські служби, прикордонники, поліція і військо Польське, це сміливі люди, які чудово виконують свої обов'язки, ми повинні бути їм вдячні", - додав Блащак.

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Крім того, він вважає, що складна обстановка на кордоні, ймовірно, затягнеться на місяці.

"Ми повинні приготуватися до місяців, сподіваюся, не років", - підкреслив Маріуш Блащак.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, мігранти, які перебувають у Білорусі, знову штурмували кордон Польщі, намагаючись прорватися на територію країни. Вони ламали огорожі на кордоні. Силовики у відповідь використовували сльозогінний газ. Частина мігрантів повернулася у стихійний табір, розташований біля кордону.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з нелегальними мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочалася 8 листопада. Біженці зібралися групами, щоб перетнути кордон з Польщею. Вони розділилися на дві колони: перша вирушила на КПП, друга – в обхід пунктів легальних пунктів перепусток.

Далі мігранти спробували здійснити силовий штурм кордону Польщі. Для цього вони використовували лопати, щипці і колоди. Силовики змогли відбити атаку.

Пізніше нелегали встановили наметовий табір біля польського кордону. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів потрапили до Польщі. Окрему частину нелегалів заарештували правоохоронці.

13 листопада 50 нелегальних мігрантів в порушення польського законодавства прорвалися на територію Польща в районі Старзина.

Україна та інші країни Європи закликають Євросоюз вирішити питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Вони вважають, що кризу організував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Європа вимагає почати трибунал над Лукашенко.

У ЄС мають намір обговорити нові санкції проти Білорусі через ситуацію з мігрантами. Олександр Лукашенко погрожує відповісти на обмеження і звинувачує в міграційній кризі Польщу.