Трибунал над Лукашенком і серія санкцій: Україна та Європа закликали до рішучого удару по Білорусі

Лукашенка звинувачують у злочинах проти народу Білорусі / Reuters

Голови парламентських комітетів з міжнародних відносин України, Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, країн Балтії, Іспанії, Румунії, Словаччини, Словенії, Данії та Ірландії написали листа керівництву Євросоюзу і НАТО з вимогою розібратися з міграційною кризою біля польського кордону і почати судовий процес над невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомив народний депутат від європейської солідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, очільники міжнародних комітетів написали листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, президенту Євроради Шарлю Мішелю і генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

У листі мова йде про те, що вони вимагають вирішення питання міграційної кризи на білорусько-польському кордоні. Йдеться про санкції щодо всіх аеропортів Білорусі і міжнародних компаній, що порушують заборону польотів над РБ; запобігання агресії Лукашенка і визначення того, які країни ще до цього причетні. Також вони мають намір з'ясувати небезпечні плани Лукашенка і закликають почати проти нього міжнародний судовий процес.

Що вимагають країни Європи від ЄС і НАТО

Санкцій проти всіх білоруських аеропортів, заборон на польоти над Білоруссю, обмежень щодо всіх компаній, що порушують дані заборони

Вжиття заходів, спрямованих на попередження гібридної агресії Лукашенка. Визначення ролі третіх країн у підтримці незаконної діяльності Лукашенка

Розслідування ситуації та подальших планів Лукашенка щодо дестабілізації у Європі та гібридної агресії щодо Євросоюзу

Початку міжнародного судового процесу над Лукашенком і його режимом у Білорусі за масові злочини проти свого народу.

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Криза на білорусько-польському кордоні розпочався вранці, 8 листопада. Натовпи мігрантів зібралися біля рубежів Польщі з метою перетину державного кордону. Вони розділилися на дві колони: перша вирушила перетинати кордон легально, друга – пішла в ліси. Пізніше він почали штурмувати кордон – ламали паркан, використовували лопати, щипці і колоди. Силовикам вдавалося відбити напад мігрантів.

За певний час мігранти розбили табір біля кордонів Польщі. У Варшаві фіксували декілька сотень спроб нелегального перетину кордонів і тисячі нелегалів на місці інциденту.

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Вночі 10 листопада дві великі групи нелегалів прорвалися через кордон Польщі в районі Кринки і Бяловежі. Одна з груп була заарештована польськими силовиками.

Захід і Україна вважають білоруський режим Олександра Лукашенка і Росію причетними до проблеми з мігрантами на польському кордоні. Секретар РНБО Олексій Данілов вже попередив, що якщо біженці спробують штурмувати український кордон, Київ відіб'є атаку.

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