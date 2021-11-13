Трибунал над Лукашенком і серія санкцій: Україна та Європа закликали до рішучого удару по Білорусі

Україна і країни ЄС вимагають вирішити міграційну кризу на кордоні з Польщею і притягнути винних до відповідальності.
Голови парламентських комітетів з міжнародних відносин України, Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, країн Балтії, Іспанії, Румунії, Словаччини, Словенії, Данії та Ірландії написали листа керівництву Євросоюзу і НАТО з вимогою розібратися з міграційною кризою біля польського кордону і почати судовий процес над невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Як повідомив народний депутат від європейської солідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, очільники міжнародних комітетів написали листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, президенту Євроради Шарлю Мішелю і генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову
У листі мова йде про те, що вони вимагають вирішення питання міграційної кризи на білорусько-польському кордоні. Йдеться про санкції щодо всіх аеропортів Білорусі і міжнародних компаній, що порушують заборону польотів над РБ; запобігання агресії Лукашенка і визначення того, які країни ще до цього причетні. Також вони мають намір з'ясувати небезпечні плани Лукашенка і закликають почати проти нього міжнародний судовий процес.
Що вимагають країни Європи від ЄС і НАТО
- Санкцій проти всіх білоруських аеропортів, заборон на польоти над Білоруссю, обмежень щодо всіх компаній, що порушують дані заборони
- Вжиття заходів, спрямованих на попередження гібридної агресії Лукашенка. Визначення ролі третіх країн у підтримці незаконної діяльності Лукашенка
- Розслідування ситуації та подальших планів Лукашенка щодо дестабілізації у Європі та гібридної агресії щодо Євросоюзу
- Початку міжнародного судового процесу над Лукашенком і його режимом у Білорусі за масові злочини проти свого народу.
Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі
Криза на білорусько-польському кордоні розпочався вранці, 8 листопада. Натовпи мігрантів зібралися біля рубежів Польщі з метою перетину державного кордону. Вони розділилися на дві колони: перша вирушила перетинати кордон легально, друга – пішла в ліси. Пізніше він почали штурмувати кордон – ламали паркан, використовували лопати, щипці і колоди. Силовикам вдавалося відбити напад мігрантів.
За певний час мігранти розбили табір біля кордонів Польщі. У Варшаві фіксували декілька сотень спроб нелегального перетину кордонів і тисячі нелегалів на місці інциденту.
Вночі 10 листопада дві великі групи нелегалів прорвалися через кордон Польщі в районі Кринки і Бяловежі. Одна з груп була заарештована польськими силовиками.
Захід і Україна вважають білоруський режим Олександра Лукашенка і Росію причетними до проблеми з мігрантами на польському кордоні. Секретар РНБО Олексій Данілов вже попередив, що якщо біженці спробують штурмувати український кордон, Київ відіб'є атаку.
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