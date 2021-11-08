Війська Польщі переведені у бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Мігранти на польсько - білоруському кордоні / скріншот з відео

На польсько-білоруському кордоні відбувається зростання напруженості у зв'язку з напливом нелегальних мігранів. Польські війська територіальної оборони вздовж білоруського кордону переведені на 6-годинну бойову готовність.

"Ситуація на кордоні стає все більш напруженою. Такі ситуації стали майже звичайним явищем. Ми всі повинні бути вдячні нашим солдатам і прикордонникам за їх службу", — написав глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блашак.

Оборонне відомство також опублікувало у Twitter відеозапис, на якому видно групу мігрантів за парканом з колючого дроту, один з яких кинув гілку в бік польських прикордонників.

"Польські солдати та офіцери прикордонної служби стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів, молодих чоловіків, атакувала сьогодні наші пости в присутності щонайменше одного білоруса", - говорилося в коментарі Міноборони.

У Міноборони Польщі також повідомляють , що група мігрантів в даний час знаходиться в околицях кузні. 12 тисяч військових стягується до кордону з Білоруссю

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"Солдати! Перевірте обмундирування і засоби зв'язку, повідомте роботодавцям і близьким!"- заявило командування.

Польські війська територіальної оборони вздовж білоруського кордону переведені на 6-годинну бойову готовність / скріншот

Свої збройні сили до кордону з Польщею стягує і Литва.

З чого все починалося

Уряд Литви 2 липня оголосив надзвичайний стан в країні через високий потік нелегальних мігрантів, які потрапляли на територію Литовської держави з Білорусі. Тоді попередньо підрахували, що в день білорусько-литовський кордон могли перетинати понад 150 осіб.

Білоруський невизнаний президент Олександр Лукашенко у відповідь заявляв, що Білорусь більше не збирається тримати у своїй країні нелегалів, бо у Мінська після санкцій ЄС немає на це грошей.

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