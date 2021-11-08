Мігранти з Білорусі атакують кордон Польщі: війська, поліція і прикордонники відбивають удар

Нелегальні мігранти, які прибули з Білорусі,наразі не можуть прорватися через кордон до Польщі / Reuters

Військові, поліцейські та прикордонники Польщі відбили атаку нелегальних мігрантів, які силою намагалися перетнути білорусько-польську ділянку кордону на південь від прикордонного переходу в Кузні. Були чутні постріли. Ситуацію на певний час вдалося стабілізувати, але атаки продовжуються.

Як повідомили у пресслужбі польського МВС, натовп нелегальних мігрантів намагався прорватися на бік Польщі на південь від прикордонного переходу в Кузні.

Силовикам вдалося врегулювати ситуацію. Відео інциденту опублікували в соціальних мережах.

"Ситуація під контролем", - сказали у МВС.

Реклама

Однак пізніше атаки продовжились.

Що відбувається у Польщі

У понеділок вранці, 8 листопада, біля прикордонного пункту пропуску Брузгі-Кузня на кордоні Білорусі з Польщею була помічена велика колона нелегальних мігрантів з сумками і маленькими дітьми. Імовірно, вони є біженцями з Іраку та Сирії.

На тих відео, які були опубліковані в Мережі, можна було побачити, як сотні людей йдуть узбіччям шосе, а поруч з ними озброєні силовики в камуфляжі. Польські прикордонники повідомили РИА Новости, що до кордону з території Білорусі прямували декілька тисяч мігрантів.

читайте такожВійська Польщі переведені в бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами Після цього польські прикордонники з собаками вишикувалися вздовж дороги біля прикордонного пункту. Біженці повернули з дороги в ліс. Вони пішли двома колонами: одна до КПП, інша – лісами вирушила до Польщі.

У Польщі побоюються спроби масового в'їзду нелегальних мігрантів на територію своєї країни.

Глава МЗС польської держави Мацей Васик у Twitter сказав, що з польського боку кордону чергують силовики - прикордонники, військові та поліцейські. Охороняють кордон країни 16 тисяч прикордонників, 1 300 осіб з агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, а також 10 тисяч військових та поліція.