Польща та Білорусь стягують військових, чутно постріли: мігранти 309 разів штурмували кордон

Мігранти зробили 309 спроб прорватися на територію Польщі / Reuters

Ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі продовжує залишатися невирішеною. Люди розбили наметовий табір.

Минулої ночі періодично чутні постріли, але хто і звідки веде стрілянину не повідомляється.

За інформацією польських прикордонників, вчора мігранти зробили 309 спроб прорватися на територію їхньої держави. 17 осіб було затримано. У МЗС Польщі заявили, що не виключають звернення за допомогою до НАТО у зв'язку з міграційною кризою.

Що кажуть у Польщі

У Міністерстві оборони Польщі заявили про наближення великої кількості білоруських силовиків до табору мігрантів. Зокрема, вони рухаються в напрямку прикордонного пункту пропуску "Кузня".

читайте такожМігранти з Білорусі атакують кордон Польщі: війська, поліція і прикордонники відбивають ударУ Міноборони також повідомляють, що на кордоні з Білоруссю 12 тисяч польских військових, 4 тисяч прикордонників, 1,5 тисячі поліцейських і 250 співробітників антитерористичного підрозділу.

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Реакція Білорусі

Тим часом в оборонному відомстві Білорусі розміщення Польщею військових біля польсько-білоруського кордону назвали порушенням двосторонніх додаткових домовленостей та військовою діяльністю.

У Мінську також назвали бездоказовими звинувачення Варшави в порушенні польського кордону білоруськими військовими та їх причетності до міграційної кризи.

Нагадаємо, міграційна криза на білоруському кордоні загострилася цього літа після того, як ЄС наклав санкції на Лукашенка і його оточення. У відповідь білоруська влада збільшила кількість рейсів в країни Близького Сходу і Африку і почала звозити звідти тисячі людей, які потім з Білорусі намагаються потрапити в Європу.

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