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Дві великі групи мігрантів знесли паркани і прорвалися до Польщі з боку Білорусі

10 листопада 2021, 06:42
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Прорив кордону стався в околицях Кринки та Біловежі. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

мігранти, Білорусь
У Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею / Фото Reuters

Дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа, повідомляє Прикордонна служба Республіки Польща.

Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують, передає Bialystok.

Водночас поблизу пункту пропуску Кузня, де з білоруського боку знаходяться кілька сотень людей, спостерігається спокійніша ситуація.

За даними польських служб, переселенці отримували їжу від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоби зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби.

мігранти, Білорусь
Мігранти з боку Білорусі провали кордон / Фото Reuters

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Згідно з оцінками прикордонної охорони Польщі, з понеділка в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис. до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення в країну" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

Біженці здійснили спробу силового прориву через кордон. Вони намагалися зламати паркан за допомогою лопат, щипців і колод. Атаки мігрантів відбивали польські силовики, серед яких були поліцейські, військові та прикордонники.

Мігранти вирішили розбити біля кордону з Польщею наметовий табір. Силовики припинили близько 309 спроб нелегального прориву біженців на територію країни. На місці інциденту продовжують перебувати кілька тисяч мігрантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи інцидент на білорусько-польському кордоні, звинуватив Польщу в нібито стягуванні військ і попередив про небезпечний прецедент, пов'язаний з можливим втягуванням Росії в цю ситуацію.

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