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Камені полетіли з Білорусі, готується великий прорив мігрантів: на кордоні з Польщею стало гаряче

14 листопада 2021, 13:33

Білоруські силовики ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

мігранти, кордон, Польща, Білорусь
На кордоні з Польщею стало гаряче / Reuters

Польські правоохоронці заявили, що ввечері в суботу, 13 листопада, на територію країни в районі Старзина увірвалися мігранти - група з 50 осіб. Також стало відомо про підготовку великого прориву мігрантів.

"У пошуках мігрантів, які незаконно перетинають кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також солдати і прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 іракських громадян", - сказано в повідомленні поліції Підляського воєводства у Twitter.

Також у польській поліції заявили, що ввечері 13 листопада було зафіксовано агресивну поведінку з боку мігрантів.

"Камені полетіли з Білорусі у бік правоохоронців. Був збитий поліцейський і пошкоджена поліцейська машина. На щастя, у поліцейського був шолом на голові, щоб захистити його", - повідомили в поліції.

Водночас польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики протягом 14 листопада ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

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Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях кузні, де розташований табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб

"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили білоруські прикордонники.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У Соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки про притулок в ЄС.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.

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