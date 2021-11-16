Новий штурм кордону: нелегали ламають загородження і прориваються до Польщі з Білорусі

Нелегали з Білорусі атакують польський кордон / Reuters

У вівторок вранці, 16 листопада, на кордоні Білорусі Польщі нелегальні мігранти влаштували нову спробу прориву в Євросоюз.

Вони почали ламати загородження на кордоні і спробували потрапити на територію Польщі. Відповідні кадри публікують в Тенета.

У відповідь польські правоохоронці були змушені застосувати проти нелегальних мігрантів сльозогінний газ.

Мігранти на кордоні з Польщею почали ламати загородження на нейтральній смузі і кидати в поляків каміння, у відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, повідомляє Sputnik Білорусь.

У відповідь на каміння в бік біженців полетіли світлошумові гранати.

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Польські прикордонники застосували проти мігрантів водомет, натовп вдалося відтіснити.

Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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