Новий штурм кордону: нелегали ламають загородження і прориваються до Польщі з Білорусі

У відповідь польські правоохоронці були змушені застосувати проти нелегальних мігрантів спецзасоби.
У вівторок вранці, 16 листопада, на кордоні Білорусі Польщі нелегальні мігранти влаштували нову спробу прориву в Євросоюз.
Вони почали ламати загородження на кордоні і спробували потрапити на територію Польщі. Відповідні кадри публікують в Тенета.
У відповідь польські правоохоронці були змушені застосувати проти нелегальних мігрантів сльозогінний газ.
Мігранти на кордоні з Польщею почали ламати загородження на нейтральній смузі і кидати в поляків каміння, у відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, повідомляє Sputnik Білорусь.
У відповідь на каміння в бік біженців полетіли світлошумові гранати.
Польські прикордонники застосували проти мігрантів водомет, натовп вдалося відтіснити.
Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.
Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.
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