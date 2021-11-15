"Далі нам відступати нікуди": Лукашенко вибухнув погрозами на адресу ЄС через санкції щодо мігрантів

На санкції ми відповімо, далі відступати нікуди - Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив жорсткими діями Мінська у тому випадку, якщо Євросоюз впровадить нові санкції проти держави через ситуацію з мігрантами. Він звинуватив у міграційній кризі Польщу і сказав, що Мінськ готовий відправити мігрантів додому, проте вони не хочуть повертатися на батьківщину.

Як повідомляє Белта, глава республіки в понеділок, 15 листопада, сказав, що офіційний Мінськ не причетний до організації кризи з мігрантами і відповідатиме на санкції Євросоюзу. За його словами, білоруській владі відступати нікуди.читайте такожЗламані огорожі, тиснява і водомети: мігранти почали штурм польсько-білоруського кордону

"Організовувати міграційний потік через Білорусь - це собі дорожче. Ми ніколи цим не займалися, і займатися не маємо наміру. Санкціями лякають. Добре, подивимося. Вони думають, що я жартуватиму, що я ляпнув язиком і все. Нічого подібного. Ми захищатимемося. Все, далі нам відступати нікуди... а на санкції ми відповімо. Це взагалі не обговорюється", - сказав політик.

При цьому він заявив, що Білорусі не потрібен конфлікт на кордоні, і звинуватив Польщу у провокації кризи. Мовляв, Варшава зацікавлена в дестабілізації ситуації через проблеми у відносинах з ЄС.

"Внутрішні проблеми, проблеми з Європейським союзом більше ніж достатньо - і починається ця штовханина і вже стрілянина на державному кордоні", - зазначив він.

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Також Лукашенко додав, що Мінськ готовий відправити біженців туди, звідки вони приїхали, проте вони не хочуть повертатися додому.читайте такожПотужний удар по режиму Лукашенка і участь НАТО: у Польщі розкрили плани на санкції проти Білорусі

"Це люди, треба сказати, дуже вперті", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Міграційна криза біля кордону Польщі

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі розпочалася 8 листопада. Групи біженців зібралися на білорусько-польському кордоні для того, щоб потрапити на територію Польщі. Мігранти розділилися на дві колони: перша пішла на КПП, друга вирушила перетинати кордон лісами.

Далі мігранти здійснили спробу силового прориву кордону Польщі. Вони використовували для цього підручні засоби – лопати, щипці і колоди. Польським силовикам вдалося відбити атаку.

Мігранти розбили наметовий табір біля кордонів Польщі. Польська влада фіксувала сотні неодноразових спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів пробралися до Польщі. Частину нелегалів вдалося заарештувати.

13 листопада мігранти прорвалися до Польщі в районі Старзина. Кордон незаконно перетнули близько 50 нелегалів.

Україна і Захід вважають, що кризу з мігрантами біля кордонів Польщі організував Олександр Лукашенко. Вони закликають ЄС розібратися в ситуації і почати трибунал над Лукашенком.

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