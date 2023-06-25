"Або в могилі, або у в'язниці": у Мережі дізналися, яку долю Патрушев підготував Пригожину

Питання з ліквідацією ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Кремлі нібито вирішене. Причому неважливо, де це станеться - в Росії або за її межами.

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Євген Пригожин, ймовірно, буде ліквідований / Колаж: Главред, фото: скріншот

Керівництво силового блоку на чолі з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим одноголосно підтримало ініціативу знищення Євгенія Пригожина і ПВК Вагнера впродовж декількох місяців. Про це пише Telegram-канал Генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Йдеться про всіх діючих і колишніх бійців. Всі повинні опинитися або в могилі, або у в'язниці. Всі помилувані зеки повернуться до в'язниць, більшість - назавжди", - повідомили на каналі.

Крім того, було вирішено вичавити самого ватажка ПВК Євгена Пригожина з країни.

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"Що стосується Пригожина, то питання з його ліквідацією вирішене незалежно від того, де це станеться - в Росії або поза її межами. Пригожин дійсно дурний, ніхто через зовсім невеликий час і не згадає про "гарантії", які йому дали Лукашенко та Патрушев. Цирк ще не закінчений, але клоунів вже не шкода", - йдеться в повідомленні.

Також генерал СВР пише, що жодних переговорів з Пригожиним самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цілий день не проводив. Він нібито вступив у переговорний процес всього на кілька годин на прохання силової частини російського керівництва.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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