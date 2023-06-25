'Такі витівки Путін не прощає': Пригожина скоро арештують, а ПВК Вагнер розпустять - ГУР

Гостру фазу так званого військового заколоту ПВК Вагнер проти Міноборони РФ закінчено. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив Буданов, за оперативними розвідувальними даними, аналітики ГУР з 90% ймовірністю передбачали такий розвиток подій.
"Ми розуміли, що суть конфлікту між найманцями та Міноборони зовсім не в нестачі снарядів або ударах по розташуванню бойовиків. Суть конфлікту – фінансові потоки, які Шойгу хотів завести у своє відомство. Ми знали, що Пригожин домагається переговорів на найвищому рівні, щоб не втратити гроші і свою армію найманих убивць. Виведення ПВК Вагнер на ротацію – це спроба м'яко прибрати їх із зони "СВО", з інформаційного поля і зупинити їхнє фінансування. Тому Пригожин фейковою інформацією про удар по розташуванню бойовиків спровокував подальший розвиток подій", - заявив глава української розвідки.
За його словами, чим ближче Пригожин підходив до Москви, тим більші козирі він отримував на руки. Тому власник ПВК Вагнер не зупинився ні перед збиттям літаків і вертольотів, ні перед захопленням офіційних державних установ
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Як підкреслив Буданов, Пригожин планував звернутися безпосередньо до Путіна, але йому не дали такої можливості. Тому на сцені з'явився Лукашенко, який влаштував обидві сторони конфлікту. Путін у цьому випадку не втратив обличчя, домовляючись із людиною поза законом, якою став Пригожин. А сам ватажок найманців отримав гаранта недоторканності у вигляді Лукашенка, оскільки іншим довіреним особам Путіна, а тим більше Міноборони РФ, він не довіряє.
"Пригожин рано чи пізно буде заарештований. Такі витівки Путін не прощає нікому. Скільки Пригожин не говорив про мирний марш і про недовіру до Шойгу, брудна тінь підозр і сумнівів впала на президента Росії. Згодом Пригожина буде засуджено, але залежно від ситуації буде або помилувано в залі суду, або амністовано пізніше", - зазначив глава ГУР.
За його словами, ПВК Вагнер після цього буде розпущено. Найманцям запропонують перейти в інші ПВК, частину з них заарештують і посадять у в'язницю за порушення правил ведення війни.
"Чиновникам і військовим, які дружили та підтримували Пригожина, вже надіслано "чорну мітку". Через деякий час ці люди або самі підуть у відставку, або будуть зняті з посад. Частина з них буде показово репресована, адже чорний компромат є на кожного", - сказав Буданов.
Керівник військової розвідки підкреслив, що позиції керівників у Міністерстві оборони РФ після цих подій стали ослаблені. Найближчим часом там будуть чистки. У відставку відправлять другорядних членів Генштабу. Відставка Герасимова і тим більше Шойгу малоймовірна, вважає Буданов.
"Переворот" Пригожина
Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.
Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.
Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.
Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.
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