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"Вагнерівці" закотили істерику через скасування наступу на Москву

Ангеліна Підвисоцька
25 червня 2023, 02:22 оновлено 25 червня, 02:26
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"Вагнерівець" назвав Пригожина політиком з сумнівними перспективами.
Пригожин, вагнерівці
"Вагнерівці" влаштували істерику через скасування наступу на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптово вирішив припинити наступ на Москву після того, як йому щось пообіцяв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Пригожин розгорнув колони своїх найманців. Однак це зовсім не сподобалося деяким "вагнерівцям", адже спочатку "плани були грандіозні". Своє невдоволення висловив один з найманців у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що Пригожин "збезчестив не тільки себе, але і всіх, хто в нього повірив". Цей "вагнерівець" додав, що "кухар" Путіна - політик з сумнівними перспективами.

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"Підготовка до того, що сталося, йшла заздалегідь. Всіх інструктували, що і як робити. В результаті політика з сумнівними перспективами вистачило на один день. Стояло завдання спровокувати евакуацію топових чиновників і керівництва з Москви. Далі почати займати будівлі міністерств. Плани були грандіозні. На ділі політик з сумнівними перспективами здувся за один день. Це якась ганьба", - написав найманець.

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

З'явилася попередня інформація про те, чому Пригожин погодився припинити наступ на Москву і розвернути колони "вагнерівців". Повідомляється, що однією з умов Пригожина була відставка і затримання міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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