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"Війна в Україні може закінчитися раптово": Жданов оцінив нинішню ситуацію в РФ

Аліна Дембіцька
25 червня 2023, 03:00
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Якщо зараз почнеться наступ ЗСУ, то російські війська або побіжать із України, або, враховуючи ситуацію в Росії, почнуть здаватися в полон, підкреслив експерт.
'Війна в Україні може закінчитися раптово': Жданов оцінив нинішню ситуацію в РФ
Жданов оцінив нинішню ситуацію в РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот

Нинішні події в країні-агресорці Росії є дуже позитивними для України, оскільки це може пришвидшити закінчення повномасштабної війни. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Для нас нинішні події в Росії – це дуже позитивно. Я чув фразу, але не сприймав всерйоз "війна може закінчитися раптово". А зараз я думаю, що вона має право на життя", - зазначив Жданов.

За його словами, навіть якщо на цьому етапі нічого не станеться в політичному істеблішменті Росії, і Путін утримає ситуацію в Кремлі і навколо нього, то слова Пригожина матимуть серйозні наслідки.

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"А у нього рейтинг зростає в Росії, серед військових – тим більше. Російські військові зараз запитають, за що вони воюють в Україні. Цар у 1916-му відрікся від престолу – "наплювати, наплювати, набридло воювати". Саме це зараз станеться. Буде різке падіння морально-психологічного стану російського мобілізованого. Можливо, кадрові військові ще якось і будуть триматися, але мобілізовані точно скажуть: "Ні-ні, зачекайте, це не наша війна, ми хочемо додому і на це ми не підписувалися", - сказав військовий експерт.

Як зазначив Жданов, якщо зараз почнеться наступ ЗСУ, то російські війська або побіжать із України, або, враховуючи ситуацію в Росії, почнуть здаватися в полон.

"Хоча полон малоймовірний, тому що їх накачують пропагандою про те, що ми тут росіян на ремені ріжемо, що ми нацисти і бандерівці з витонченими методами тортур. Вони більше бояться нашого полону, ніж бути вбитим в бою, коли їх женуть в атаку", - додав полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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