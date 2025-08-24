Рус
Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Андрій Ганчук
24 серпня 2025, 14:44
403
У Росії звинуватили Захід у нібито зриві перемовин Москви і Києва.
Лавров, Зеленський
Лавров "поскаржився" на Зеленського, який вимагає зустрічі з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Лавров звинуватив Захід у нібито зриві мирних перемовин
  • Лавров поскаржився на вимоги Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Міністр закордонних справ країни-окупанта Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у спробі "завадити" перемовинам Києва і Москви. За його словами, президент України Володимир Зеленський, мовляв, висуває умови для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним "незалежно ні від чого".

"Шукають привід для того, щоб перемовини не відбулися"

Як повідомляє пресслужба МЗС РФ, Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що вони, мовляв, заважають перемовинам між Україною і Росією.

відео дня

Також "дипломат" поскаржився, що Зеленський вимагає зустрічі з Путіним.

"Вони (західні країни) просто шукають привід для того, щоб перемовини не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", - додав Лавров.

Крім того, Сергій Лавров сказав, що Захід, мовляв, намагається "порушити той процес, який загалом був розпочатий Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати", і сподівається на "зрив таких спроб".

Що каже експерт

Зустріч Зеленського і Путіна, якщо вона таки відбудеться, завершиться нічим, сказав в інтерв'ю Главреду колишній глава МЗС України Володимир Огризко.

За його словами, її підсумки можна прогнозувати просто зараз.

"Тому якщо Путін ризикне, їхня зустріч із Зеленським відбудеться. Що буде її підсумком? Путін і Зеленський деякий час пробудуть в одній кімнаті, а потім вийдуть і розкажуть, що інша сторона є неадекватною і не хоче йти на компроміси. Тому підсумки цієї зустрічі можна спрогнозувати просто зараз", - додав дипломат.

Дивіться відео, в якому Лавров звинуватив Захід у спробі "зірвати перемовини":

Кадри заяви Лаврова пропагандисту
Кадри заяви Лаврова пропагандисту / Скріншот Главред

Зустріч Зеленського і Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що можлива зустріч із Путіним - один із компонентів завершення війни. Але проблема в небажанні Росії її закінчувати.

Сергій Лавров сказав, що Кремль погодиться на перемовини із Зеленським, "коли буде готовий порядок денний для саміту, поки його немає". За його словами, поки що зустріч Путіна і Зеленського не запланована.

Зеленський готовий обговорити з Путіним питання територій, говорив міністр закордонних справ України Сергій Кислиця. Мирний процес просувається, але не з такою швидкістю, на яку розраховував Київ.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Володимир Зеленський Володимир Путін Сергій Лавров зустріч Зеленського з Путіним війна Росії та України
