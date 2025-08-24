Рус
Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

24 серпня 2025, 12:37оновлено 24 серпня, 13:11
Україна зможе повернути всі окуповані території лише у випадку внутрішнього розпаду Росії, вважає розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО "Піка".
Україна може повернути всі окуповані території лише за однієї умови / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що розповів розвідник:

  • Україна може відновити контроль над усіма окупованими територіями та вийти на кордони 1991 року
  • Росія не погодиться добровільно віддати окуповані території

Україна здатна відновити контроль над усіма окупованими територіями лише за однієї умови. Росія навряд чи піде на добровільну відмову, однак існує сценарій, за якого цього й не знадобиться. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка".

За його словами, є цілком реалістичний розвиток подій, який дозволить Україні швидко відновити кордони 1991 року.

Більшість не уявляє перемогу без повернення всіх окупованих територій, зокрема Криму. Такої ж позиції дотримується і розвідник зі спецпідрозділу "Тимура". Водночас він визнав, що сценарій, за якого Росія добровільно віддає українські землі, виглядає малоймовірним. Та все ж лише із поверненням усіх територій він бачить справжню перемогу України.

"Є другий варіант, він реалістичніший – це розпад Росії зсередини. Після того відбудеться повернення земель. Нехай вони (росіяни – ред.) домовляться з нашою владою, щоб відновити територію України. Я думаю, це обов'язково. Вони повинні відновити все, відбудувати всі міста й села", – зазначив військовий.

Розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка" наголошує, що чим довше триває війна, тим очевидніше стає, що агресія проти України може виявитися найбільшою помилкою Володимира Путіна. У прагненні підкорити Україну російський диктатор ризикує втратити власну державу.

Військовий переконаний, що саме з цієї війни для Росії може розпочатися процес розпаду. Він зазначає, що від самого початку повномасштабного вторгнення щиро вірив у цей сценарій і жодного дня не сумнівався в ньому. Попри складні часи на фронті, він завжди бачив, що перемога буде за Україною, а від цієї точки почнеться крах Росії.

Як запустити процес розпаду РФ - думка експерта

Як писав Главред, Росія зараз тримається виключно за рахунок нафтовидобувної галузі. Знищення цієї сфери могло б призвести до розпаду РФ уже протягом пів року. Для цього, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, необхідно відновити дію так званих "санкцій Малюка-Буданова", які були згорнуті три місяці тому.

Експерт наголошує, що Росія нагадує колоса на глиняних ногах, а її "глиняними ногами" є саме нафтовидобувні вишки..

"Якщо знищити російський нафтовидобуток, тобто нафтогазову галузь, цей колос зруйнується. Російська імперія виткана з 21 республіки і десятків державних утворень різного рівня (областей, країв тощо). 22-ю республікою до своєї конституції Росія внесла наш Крим. А це перебір (мабуть, росіяни не грали в очко, не знають, чим це закінчується). Як можна завалити цей колос? Та просто! Спалити російську нафтянку. А це можливо. Скрізь, де є нафта, бензин, авіаційний гас, дизель, можна палити, просто піднісши сірник", – зазначив він.

Розпад Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Російська Федерація у нинішньому вигляді повинна зникнути, однак сама Росія як держава може зберегтися — за умови, що вона побудує адекватну систему управління та відпустить народи, які прагнуть незалежності. Про це заявив колишній депутат Держдуми та опозиційний політик Ілля Пономарьов, пояснивши, що під "ліквідацією агресивного сусіда" мається на увазі демонтаж саме теперішньої Російської Федерації.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що війна не завершиться доти, доки країна-агресорка не розпадеться. За його словами, режим Володимира Путіна робитиме все можливе, аби втримати Росію від руйнації, і відповідні механізми для цього у нього є.

Політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що крах путінської системи можливий лише у випадку внутрішньої боротьби між кремлівськими елітами, однак наразі передумов для цього немає.

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

