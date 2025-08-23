Зеленський готовий говорити про обмін територіями з Путіним, - МЗС України

Зеленський стверджує, що розмови про території можливі лише в діалозі напряму з Кремлем.

Україна окреслила червону лінію для будь-яких перемовин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Зеленський готовий обговорювати питання українських територій

Така розмова можлива тільки на прямій зустрічі з Путіним .

Лінія зіткнення, що існує зараз, є початковою точкою для обговорень

Президент України Володимир Зеленський готовий піднімати питання українських територій, але зробити це він може виключно під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в інтерв’ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Коли ми говорили про територіальні проблеми, я думаю, президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що готовий сісти з президентом Путіним і обговорити їх, і початок розмов щодо територіального питання - це лінія зіткнення, яка там зараз проходить", - наголосив він. відео дня

Кислиця підкреслив, що глава держави спирається як на українське законодавство, так і на позицію суспільства. При цьому громадяни України, за його словами, однозначно не сприймають ідею поступок територіями заради миру.

Щодо мирних переговорів дипломат наголосив, що процес не зупинився й продовжує рухатися вперед, хоча й не з такою швидкістю, на яку розраховувала Україна.

"На жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль", - зазначив він.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно стало відомо про вразливе становище Києва. Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, доки не буде зрозуміло, чи зможуть вони вийти на конструктивний діалог.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив, що Україна разом із США та європейськими партнерами досягають прогресу у питанні безпекових гарантій. Він підкреслив, що Росія намагається зірвати мирний процес, а сам Володимир Путін наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів.

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що зустріч Зеленського та Путіна наразі малоймовірна, адже скоріше за все вона не відбудеться до переговорів Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Попри спроби Дональда Трампа організувати таку зустріч раніше, Кремль, за його словами, свідомо затягує час.

Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

